俗語說，一百歲唔死都有新聞，尤其是在香港，一日有這批官員把持朝政，甚麼驚天動地的新聞沒有發生過？單單是去年反修例示威，簡直可以出一本傳媒教科書。跟着今年疫情爆發，政府抗疫不力，封關拖拉，豁免檢疫搞出大頭佛，報章的A1頭條有用不完的題材，完全是拜特區廢官所賜。

好像剛剛過去的一周，兩日內首先是取消大批泛民主派參選資格，這雖然並不是甚麼新鮮事，但一次過取消十二位，包括現任議員，前所未有，震驚中外。然後特首林鄭月娥在記者會宣布，因應新冠疫情嚴峻，決定引用《緊急法》，把原定九月舉行的立法會選舉順延一年至明年九月五日舉行。這是特區史無前例首次發生的大事，帶來的影響，恐怕並非單是立法會選舉本身，而是整個政制也被衝擊。未來一年立法會將出現「真空期」，政府未能交代實質安排，林鄭稱已向中央政府呈交緊急報告，由人大常委會決定。外界估計出現多個可能性，更不排除臨時立法會捲土重來，意味着香港政治倒退到回歸前後。

林鄭形容這是抗疫七個月以來「最艱難的決定」，稱擔憂選舉時人群聚集增加衞生風險，完全沒有政治考慮，但轉頭又說邊境管制令大批選民不能夠投票，亦限制了競選活動，拜託，選舉不就是政治活動嗎？這番話自然惹來各界爭議，民主派陣營受雙重打擊，當然發炮怒轟政府及建制陣營「怕輸」使出茅招。建制陣營最近勢頭不妙，對押後選舉一致叫好，並反駁指泛民的美爹特朗普都想以疫情為由押後選舉。有份向港府提供抗疫意見的專家顧問團成員則稱，這純粹是港府內部決定。

究竟第三波疫情是否真正理由押後選舉，不同持份者有不同演繹，但又難免製造藉口讓西方國家對付中港，而且再度勞動人大常委會出手，總是為中央添煩添亂。