香港的第三波新冠肺炎疫情凌厲，確診人數每天過百，死亡人數累計超過三十名，令市民人心惶惶。更有甚者，是醫療設備和藥物已呈現不足，有確診患者被囑留在家中，等候安排病床住院，但要等三、四天才安排到。香港大多數居民的居所狹小，家裏有個高傳染性病人，相當危險，不一定每家都有房間可供患者隔離，而且大家共用洗手間，出入也會接觸到，家人隨時可能受感染，再外出活動，成為社區另一感染源頭。提供更多隔離設施實在刻不容緩。

不少市民呼籲大量增加檢測數量，把受感染者及早篩查，但食衞局未見積極回應，只集中要求有確診者居住的大廈居民去接受檢測，以及挑選一些高危職業，如的士及小巴司機、機場工作人員、護老院工作人員等，而且檢測有一定限額，未能加快檢測，防範於未然。原因到底是因測試劑成本太高，有關當局特別珍惜？還是因負責檢測的人手不夠？又或者測試實驗室不足，拖延報告結果？也有從陰謀論角度懷疑，是否醫管局專責新冠肺炎的病床和醫護人手皆缺，怕大規模檢測後無力應付，任由確診患者流落社區而備受批評，故寧願少檢測少確診？

另一問題是檢測與化驗報告時間距離太長，幾天內任由懷疑受感染者自由外出活動，也有患者確診後並未立即送院隔離，繼續外出活動，大大增加社區感染機會。

有兩宗案例其實很啟人思疑，確診者在入院隔離前的活動範圍之廣，實在很不正常，但食衞局事後未見向公眾解釋。其中一宗患者居住馬鞍山，已確診後一天之內，外出共去了十多處地點，包括灣仔、中環、九龍城，西貢、將軍澳、沙田、深水埗，再去灣仔、油尖旺、又一城等多處，包括食肆和酒店。如果患者的職業是推銷員、送貨員或速遞員，還以為是趁未入院前先完成手頭工作，但患者卻報稱是職業文員。相信一般市民都不會在一天之內跑遍港島、九龍和新界，而且多次往返。另一宗的患者也是沙田居民，在病毒潛伏期期間兩天內曾前往十間快餐連鎖分店，遍布新界、九龍，包括上水、粉嶺、大埔、沙田及黃大仙，其中一天之內去了七家。傳媒報道沒有提及患者的職業，相信除了推銷員或者保險經紀外，很少人會在一天之間，光顧同一連鎖的快餐店七次吧？

網上傳言說，有人特別提醒同道中人，如受到感染，最好盡量去人多聚集處，散播病毒，以作攬炒。我雖對傳聞頗有保留，未必足信，但如有這些可疑案例，食衞局應徹查，向公眾交代，讓市民安心。