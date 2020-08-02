香港在新冠肺炎疫情肆虐下，捐血人數劇減，血庫告急，有麻醉科醫生在網上發文，懇請市民踴躍捐血。本來，捐血救人是有意義的事，紀律部隊也有定期捐血的傳統，人數最多的警隊過去更是貢獻良多。可惜，一粒老鼠屎搞壞一鍋粥，早前的抽血員辱警事件實在令人記憶猶新，警隊更是即時叫停捐血。紅十字會僅敷衍搪塞，進一步加劇外界對紅十字會仇警的印象，網上便不乏「藍絲」揚言拒絕捐血。

該次辱警事件，紅十字會自是首當其衝，但揭下去就會發現抽血員其實是醫管局職員，食衞局事後煞有介事要求醫管局及輸血服務中心按機制調查，惟事件不了了之。眾所周知，公院醫護人員一直是仇警反中主力軍，別說公院貼滿仇警文宣，醫護人員更曾在疫情危急之際鬧罷工，警員入院受到不公平對待更是等閒事。

最明顯例子，被捕的暴徒報稱受傷後竟可一直住院，連提堂也多次缺席，反而真正遭暴力所傷的警員，比如七一當日被暴徒用利器刺傷左臂的「爆爆Sir」，手術翌日即被踢出院。惟醫管局有嚴肅追究嗎？單是至今仍容許公院「連儂牆」存在，罷工黑醫護甚至沒有一人受罰，已知醫管局跟黑醫護沆瀣一氣。試問抽血員辱警此等「小兒科」的事，醫管局又怎麼可能認真究責？所以說，血庫告急危及病人性命到底是誰之過？

一波未平一波又起。自內地抗疫專家鍾南山建議香港做全民檢測以遏止病毒擴散後，內地隨即坐言起行，首支「內地核酸檢測支援隊」將由廣東省衞健委從省內廿多家公立醫院，選派約六十名臨床檢驗技術人員，其中七名先遣隊隊員今日赴港。

不問可知，本港醫護必定反彈，「送中」之聲肯定此起彼落。一班穿白袍拿手術刀的醫護人員，一旦政治上腦將會變得十分可怕，當本港疫情不知伊於胡底之際，公院醫護若再插一刀，香港想不玩完也難。