如果你娶妻後的頭三、五年體健如牛，就連傷風、感冒也不沾身，朋友羨慕，盛讚你妻子體貼，起居照顧入微。你說：「那不關老婆事，是我天生強壯，所以才沒病。」幾年後，你身體變弱了，病體支離，朋友再探問原因，你卻回答說：「那還用問嗎，妻子侍候不周，使我飲食無度，鬧病是理所當然的。」呵呵！你說這不是輸打贏要嗎？

有時攬鏡自照，我們也要問問自己會否也是這副德性。香港的新冠肺炎疫情在今年初爆發，到五、六月一度沉寂，當時大抵沒有多少市民會歸功於政府，都說是因為自己防疫意識高，才不讓病毒有可乘之機。但踏入七月後，疫情急劇惡化，確診人數天天飆升，很多香港人卻不認為自己有絲毫責任，只將問題一股腦兒推到政府身上，這不叫前後矛盾嗎？

一碗水要端平，公道地說，如今疫情再度爆發，管治班子肯定責無旁貸，他們守關不嚴，才會讓病毒乘虛而入。但你今日罵它，昔日就該讚它，褒貶得用同一標準，否則就叫不辨是非、亂搬龍門了。

筆者完全無意為政府講好話，事實上，咱們的管治班子從不讓人省心，早前本欄幾乎要用喝罵方式，去提醒政府要喊停一年一度的書展。香港大疫當前，長居禮賓府的人有時卻像渾然不覺，那便叫誤己誤人。不過，我們在批評當政者時，始終要抱是其是、非其非的態度，千萬別像反對派般為罵而罵。

今次新冠肺炎疫情反彈，也不是香港獨有的現象，東京和新加坡亦然。這三個城市同屬亞洲的國際大都會，與世界其他地區交流頻繁。特區政府的抗疫成績是龍是蟲，跟同級的城市相比才算客觀。要是讓我說嘛，三地的抗疫成果都欠佳，原因固然跟政府的無能有關，但這小小的病毒也委實太「有能」了，一旦碰到大規模走動的人流，它們就會乘便入侵。