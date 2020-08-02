讀本報「產評」，心情難免增添兩分鬱結。它指香港今年首兩季，本地生產總值（GDP）按年大跌百分之九左右，最新失業率更創十五年新高，失業大軍已增約廿四萬人。老朽相信除了二十多萬失業大軍，不少旅遊、零售、餐飲行業嘅員工根本開工不足，收入大減，有些甚至長期吊住鹽水，總之就係淒涼！

疫情持續嚴峻，單係朝令夕改嘅禁堂食令，已玩殘食店，人手物資失預算，復開生意一定大不如前，東主無助，除了叫苦連天，只能請碌碌無能嘅高官食碟滷味飯！估計未來幾個月，疫情依然難平復，經濟陷停擺，就業市場和營商環境只會持續惡化，睇吓商業旺區啲吉舖愈來愈多就知。今年中秋，月餅銷情都唔慌會好！基於「別來，無恙」，要保持社交距離，老朽只能「舉杯邀明月，對影成三人」聊以自慰矣！

一般財經專家都認為今季經濟復甦無望，不必存希望。廢官講就天下無敵，實情係經濟民生無瓣掂！苦嘅係基層市民。本報「產評」多次陳之以大義，指持續執行樓市辣招扭曲市場運作，讓樓價維持在高位空轉係弊多於利。事關物業投資者嘅租金收入下降，手持物業又有價冇市，要套現只得大幅劈價才能成交，一旦國際形勢轉差，香港信心危機惡化，極端情況下，樓價不無腰斬之虞。

本報除了「產評」，「正論」亦曾指政府要保民生，而又能立竿見影的就是撤銷樓市「辣招」！經濟差，樓價不跌反升，絕非可喜。論者指因欲安居者更加無望，而面對營商和就業市場嚴峻，高樓價以及樓市辣招持續執行，皆削弱企業和市民的抗逆能力，生活只會更苦！

政府房策失敗係人都知，等上樓嘅名冊愈來愈厚！而庸官三下子丟了兩下子，就那麼一下子也不肯從善如流，聽聽專家嘅話，再死牛一邊頸，「房事」死結長期濕滯，民怨一旦再加深先知衰，一切已經太遲！