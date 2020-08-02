美國總統特朗普自上月忽然轉軚戴起口罩，之後還會勸國人戴口罩防疫，與過去視口罩如弱者象徵的形象大不相同，特朗普是被新冠病毒嚇怕了？還是只為選情向現實低頭呢？答案是，面子誠可貴，生命價更高，是人就沒有不怕死的！何況，特朗普最近被一眾白宮及共和黨追隨者中招或死亡的消息打擊倒了。

白宮新一波疫情由美國國家安全顧問奧布賴恩揭幕，美國時間七月二十七日，奧布賴恩確診新冠病毒，是目前確診的華盛頓政府最高級官員。美國各界關心的是，特朗普和副總統彭斯會否有風險？暫時答案是沒有，因為奧布賴恩上月中有連串出訪行程。奧布賴恩和副手上月十三日至十五日出訪歐洲，與英、法、德、意四國的國家安全官員會面，談的一項當然少不了《港區國安法》及白宮想圍堵中國的事。返抵美國後不久，奧布賴恩就不適，巧的是，特朗普亦是這時開始天天戴口罩。

白宮官員中招外，美國國會亦有第十名議員確診了，這一次中招的人更是特朗普的貼身人，六十六歲的共和黨眾議員戈默特。他為政不見出色，為人卻與特朗普作風相像，疫情期間堅持不戴口罩，對美國新冠疫情更是大事化小。戈默特在上月二十九日確診，本來他要陪同特朗普赴德州拉票，卻在出發前於白宮的篩檢中證實染疫。白宮這下又炸鍋了！據說，這名不戴口罩、行程不少的眾議員，在傳染期內與美國政府高官接觸甚密，接下來恐有一堆閣員要隔離工作，總之白宮又一次被新冠肺炎的恐慌籠罩。

還沒完，曾與特朗普競逐共和黨初選的黨內對手赫爾曼‧凱恩，已因為新冠肺炎死亡，他染疫前曾出席特朗普六月在俄克拉何馬州的競選大會。共和黨人一個個中招，有人說，是他們整個班子輕忽新冠肺炎疫情的報應，也是政策大錯特錯的反噬。