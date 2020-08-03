世界視線：選舉改期不得逞　特朗普仍多陰招

美國總統特朗普日前建議將大選日期推遲，豈料踢到了鐵板，遭黨內幾乎一致反對，就連特氏最堅定的盟友、參議院共和黨領袖麥康奈爾也跳出來喝止，強調美國歷史上從未有過推遲大選的事，今年十一月三日仍會如期舉行，無論出現甚麼狀況都不會改變。

眼見形勢對自己不利，特氏隨即改口，說自己巴不得提前舉行大選。事實是不管選舉投票日以至新任總統宣誓就職日期，法律早有明文規定，而修法涉及國會批准，根本不可能實現，特氏的用意更多是測試公眾反應，及向支持者發放訊息：這將是一場不公正的選舉。

事實上，這可能是特朗普開天索價、落地還錢的伎倆。特氏開足火力的炮轟對象，一直以來都是郵寄投票。在新冠肺炎疫情很大機會不能在十一月受到控制的情況下，實體投票將會變得非常高風險，因此以郵寄方式遙距投票，將成為今屆大選的主要投票形式。

特朗普及共和黨方面認為，低下階層和少數族裔等民主黨的主要支持者，可能因為工作等原因未能投票，郵寄形式可以推高整體投票率，對民主黨有利。當然，上述政治盤算難以擺上枱面，特氏極力反對郵寄投票的公開原因，是有關制度容易造成「選民欺詐」，包括不合選民資格的人士投票，以至選民在多地重複投票等。

平情而論，對郵寄投票持懷疑態度的民眾不在少數，有民調顯示，近半受訪者認為郵寄投票會增加選舉舞弊。郵寄投票衍生的問題，其實不難透過人臉識別等方法解決，然而在美國的政治文化裏，民眾對政府長期以來存在高度不信任，讓政府掌握更多個人私隱十分困難。

可以預見，即使特朗普無法更改選舉日期，也無法在明年一月二十日後繼續賴在白宮，但並不代表他會乖乖遵守遊戲規則。有人估計，特氏在過渡期間將盡用自己的權力，包括特赦自己及親信，在權力交接上也會採取不合作態度，故意留一個爛攤子給拜登，甚至可能煽動死忠支持者對「不公義」的選舉結果進行抗爭。