神州觀察：天上不會掉餡餅　傳銷本質需看清

內地公安機關日前宣布偵破首宗以數字貨幣（虛擬貨幣）為交易媒介的特大跨國網絡傳銷案，先後拘捕逾百名涉案團夥主犯及骨幹成員，並揭發有兩百多萬會員墮入傳銷陷阱，層級關係多達三千多層，涉案數字貨幣總值逾四百億元人民幣，引起輿論廣泛關注。

涉案傳銷平台「Plus Token」有「幣圈第一資金盤」之稱，去年六月曾被發現提現困難問題，隨即爆出崩盤、團夥跑路等消息。而在去年初，江蘇鹽城警方已發現有人利用該平台組織領導傳銷犯罪，並立案偵察及上報公安部，之後在公安部統一部署指揮下，又輾轉奔赴瓦努阿圖、柬埔寨、越南等國家或地區，將這一盤據境內外的特大跨國網絡傳銷組織徹底打掉。

正如警方調查指，該平台披着區塊鏈技術的外衣，假借提供數字貨幣增值服務之名，承諾高額返利吸引民眾參加。只是任其說得天花亂墜，分辨是否屬傳銷行為其實並不難，即是看有否存在繳納入會費、拉人頭式發展下線、以下線的業績作為上線計酬等操作；而該平台參與者就被要求繳交價值五百美元以上數字貨幣作為會員費，又根據發展下線數量和投入資金數量，將成員分為不同等級，再按等級高低進行獎勵和返利，與傳銷完全一樣。

該團夥亦注重平台宣傳推廣，譬如僱用外籍人士冒充平台始創人，予人項目、平台具國際化的錯覺，或是不定期組織會議、旅遊等活動造勢。為此不惜花費重金多次在境外召開規模盛大的推廣大會，這不禁讓人想起內地某傳銷集團曾耗資一千多萬歐元、組織六千多名員工豪遊法國的壯觀場面；此前亦不時踢爆有內地演藝明星、文化名人乃至政府官員為傳銷組織站台宣傳等亂象，都在一定程度起到了誤導作用，相關監管責任不容推卸。

更重要的是，傳銷組織總會虛構、誇大盈利前景，甚至以完全不合常理的回報率誘騙民眾上當，不論網絡還是傳統傳銷方式、國內的還是跨國組織都是如此。老實說，若沒有巨大的利益誘惑，也不會有那麼多人爭相加入，像近年屢屢爆出的炒匯平台、資金盤、P2P等爆雷事件，動輒可以發展數十萬、上百萬會眾，涉及金額數百億、上千億元又有何奇？

天上不會掉餡餅，卻也無法叫醒裝睡的人。騙局屢屢得逞固然與政府的監管不力有關，惟若民眾自身太貪婪，以至連互聯網金融是甚麼亦未弄明白，並不具備理性投資能力，只識盲目跟風，怕也沒人能救得了。像早前的「普頓平台」爆雷，不少業內人士在崩盤前已發出預警，本次事件亦如此，警方沒有少作提醒，卻仍有人不斷加入，無非都是投機、暴富心理作怪。