功夫茶：內部人事一團糟　推廣調解得啖笑

怪事年年有，今年特別多。上任以來醜聞纏身，每逢大事例必龜縮，民望長期食泥，人稱「司底驊」嘅律政司司長鄭若驊，至叻匿埋做「鍵盤戰士」，以網誌回應外間對佢嘅質詢，廢噏幾句無謂就當做咗交差，是以又贏得「避政司司長」嘅諢號！

呢個世界只有中錯狀元，冇改錯花名㗎！觀乎避政司司長上任至今兩年多，正經事冇做過一樁，醜聞則一直爆得比煙花璀璨！呢，尋日佢又做「鍵盤戰士」認屎認屁啦！話自己早前做咗個專訪，分享律政司點樣喺國際同本地進一步推動調解服務喎！叻啦叻啦，上到「國際」層面，登高望遠方，胸襟開闊，白眼長反，都真係零舍架勢！

之不過，功夫茶回頭一望，又禁不住咭咭聲笑出來！阿姐，冇咁大個頭唔好戴咁大頂帽啦！睇吓近日發生嘅事吖，嗰位刑事檢控專員梁卓然，佢服務咗政府二十五年，月薪逾二十七萬元，都話同佢不和而「劈炮唔撈」！嗱，一個咁資深嘅刑檢專員，喺律政司部門肯定買少見少！

所謂家醜不出外傳，偏偏梁卓然將佢同鄭若驊意見不合嘅事揚通天，仲話情況一直冇改善先至辭職，證明佢唔係唔鍾意份工，而係頂司底驊唔順！依家司底驊仲廢噏乜鬼推廣對外調解服務，一個部門嘅人事都調解無能，而且仲係長期唔啱key，調佢阿媽咩！虧佢仲成日走去「秘撈」調解仲裁，又話香港要做仲裁中心喎，唔好再吹大啲！

查實，梁卓然都唔係第一個跳船㗎嘞，司底驊兩名前下屬都早早唔撈，佢哋係前副刑事檢控專員許紹鼎及黎婉姬，雙雙轉行私人執業，道不同不相為謀吖嘛，不如搵真銀好過。口痕友就話喇：坊間不停有聲音叫「避政司司長」下台，甚至應該直接炒魷以改善法治！功夫茶都曾經力數佢一無是處，雞都不如，皆因雞有五德：文武勇仁信，而司底驊一樣都冇，予人印象最深刻嘅就係「霸着毛坑不拉矢」，你話該唔該煨吖！

功夫茶都唔想扯到佢檢控無能、甩轆瘀事多籮籮咁遠咯！佢依家又話律政司設有調解小組，專責落實推廣同發展香港嘅調解服務同長遠政策，仲話要衝出國際，促進使用香港調解服務以解決本地及國際糾紛喎。唉，咪又係講就天下無敵，做就有心無力！

晚清中興大臣曾國藩說過，閱歷世變，但覺除得人以外，無一事可恃。曾國藩看重人才，今司底驊連咁資深嘅刑事檢控專員都不能容，內部人事一團糟，其所謂「解決本地及國際糾紛」之能力，可思過半矣！林鄭未能「慎取左右」，致使雞鳴狗盜之出其門，豈是無因？劣幣驅逐良幣，遂令正義不彰，法治沉淪也。