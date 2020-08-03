正論：流程錯漏百出　抗疫豈同兒戲

梅菲定律指出，「凡是可能出錯的事都一定出錯」，港府顯然是梅菲定律的支持者和實踐者。自第三波疫情爆發以來，港府抗疫毫無章法、漏洞百出也就罷了，連入院流程都可以出錯才是最令人咋舌。亞洲博覽館社區治療設施啟用首日即擺烏龍，將無染疫人士當成病人送去醫治，正是港府抗疫混帳的冰山一角。

被形容為「港版方艙醫院」的亞博館社區治療設施，主要用於接收十八至六十歲病情輕微及穩定的確診患者，本月一日正式啟用，預計首階段每日接收二、三十名病人。意想不到的是，一個接收人數不多的全新場地，竟然都會爆出入院流程出錯醜聞。醫管局根據入院名單安排一名女士於一號當日入住亞博館，晚上醫生核實資料時，才驚悉該女士沒有陽性確診紀錄，翌日評估後核實她並非確診患者，並轉送瑪嘉烈醫院進行病毒檢測，結果呈陰性。

儘管醫管局強調該女士一直留在獨立病格，無與其他病人接觸，期間有戴口罩，但新冠病毒傳染性極高，「好人好姐」無端白事被當成確診患者，與其他染疫病人共處一室，受盡折騰擔驚受怕，不至於無病變有病只是僥倖罷了，當局不是靠害是甚麼？

最令人難以接受的是，醫管局推說亞博館是新的運作模式，程序趕急且有十分多病人需要處理，暗示忙中有錯乃非戰之罪，但實情是亞博館接收的病人數目不多，事件明顯源於負責運送病人入院的人員，在核對病人資料過程中不夠嚴謹，不是張冠李戴，就是馮京當馬涼。誠然，疫情期間醫護人員疲於奔命，出錯並非有心，惟人命關天，做事必須慎之又慎，只要有一個細微環節出錯都有可能釀成大錯，不堪設想。

事實上，類似的烏龍事件已非首次發生。醫管局今年三月在亞博館及北大嶼山醫院設立臨時檢測中心，為入境人士進行病毒測試及等候化驗結果，居然將其中四個樣本在化驗過程中對調，錯令兩名確診者獲准回家播毒十多小時，全城為之嘩然。詎料醫管局仍然沒有吸取教訓，一錯再錯，除了今次的亞博館烏龍事件，上月底在藍田普通科門診派發樣本瓶時，同樣有多達五十個樣本瓶的條碼調亂，最後要重新再派。

更須指出，錯漏百出的豈止醫管局，衞生防護中心上月同樣爆出嚴重事故，實驗室竟將兩份檢測報告「陰陽互調」，有病的當無病，無病的當有病，沒有最粗疏，只有更粗疏。人為錯誤頻生，反映的是公營醫療系統已到了負重極限，最怕是疫情還未見頂，一旦大鑊小鑊爆完又爆，甚至搞出人命，疫情進一步失控，香港想不徹底淪陷也難。

一節見則百節知。港府抗疫表現一塌糊塗，不是祭出「離地萬丈」的全日禁堂食令弄至天怒人怨，就是對高危人士免檢入境中門大開，加上公營醫療不勝負荷，不靠中央出手打救，恐怕凶多吉少。問題是，香港泛政治化嚴重，所有涉及內地的事都會被抹紅抹黑，港府既擺不平反對力量，又撫不順民意民情，結果只能落入凡事皆出錯的窠臼。