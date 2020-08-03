疫症是無地域界限的，防疫治疫也應該無界限，尤其是在中國領土之上，「一國兩制」並不是把香港與內地隔絕，而是相互合作、相互支援。即使在國與國之間亦如此，為甚麼香港有人會反對香港與內地在防治疫病上跨境合作呢？

香港防治新冠肺炎疫症初期頗有成效，但是第三波到來有失控的危險，公營醫療系統已不堪負荷。特區政府的對策是守株待兔、心存僥倖？抑或是採取緊急措施來作預防和根治呢？香港的優勢，是有內地可倚靠。內地的防治成績是世界公認，十四億人口的大國，可以防治到染病和病死人數比一般國家為佳。大省如江蘇、山西，數百人染病，無一死亡，防治疫症的能力超越歐美。以內地之力來援助香港，只是九牛一毛。而且內地毗鄰地區如廣東珠三角諸市，都有受到香港疫症蔓延危害的風險，更有與香港一起防治香港疫情的需要。

香港現時最大的問題是病毒已散播社區，卻因無徵狀帶病毒者難以追查，確診者過半是找不到染病源頭，難以從源頭殲滅病毒。醫療機構無從入手，致社區感染愈傳愈廣，若不堵截，有失控的風險。

搜查隱性患者，目前最佳的方法是大規模地進行核酸檢測。本地能力不足，中央政府派遣內地人員來港協助檢測，便可以大面積地覆蓋高危社群，並擴及關連地區，盡量把隱性患者找出，再逐步推至全民檢測，如內地武漢一般，便可以了解社區感染的情況，對症下藥，堵截擴散之途。

一些本地所謂專家批評全民檢測沒有經濟效益，是罔顧檢測的目的不是為完美根治疫症，而是為找出病毒藏身。由於涉及人命，不能顧忌成本，有需要還要反覆檢測。最大的經濟效益是盡快地抑制疫情，經濟與社會民生才可以恢復，餘者都屬廢話。

在新冠肺炎疫症患者日增底下，香港公營醫療擱置其他病患治療，結果疫症打擊最大的是弱勢社群，公營醫療專治疫症，無法應付日常病患，受損最大亦是弱勢社群。內地支援香港，建方艙醫院、建臨時醫院，正可紓緩公營醫院的壓力，有利治病救人。危急之時，為救弱勢社群，特區政府需要臨時大舉引進設施和醫護隊伍。在方艙醫院等用內地醫護制度，避免與香港制度衝突，也讓香港醫護人員騰出力量來應對疫症與日常的病患。

大疫當前，不能分你我，制度協調是技術性問題，人命為先，一切都應讓步。至於政治化的責難，是證明他們是為個人既得利益，政治偏見而罔顧大多數市民的生命，踐踏做人的道德。