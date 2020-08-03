天下攘攘，皆為利往。早前多名反對派立法會參選人在回覆選舉主任提問時，均信誓旦旦否認各種指控，有的與港獨劃清界線，有的聲稱擁護《基本法》及效忠特區政府，有的表明無意繼續請求外國制裁香港，有的甚至為過去的言行反省及致歉……大有覺今是而昨非之味道，令人啼笑皆非。

寧信世上有鬼，不信政客破嘴。這班人並非忽然醒悟，而是掩耳盜鈴，企圖蒙混入閘，以為過了海就是神仙。殊不知人算不如天算，港府宣布押後選舉，使他們美夢成空。

其中公民黨政客最虛偽，他們矢口否認請求外國制裁香港，並聲稱外國政府制訂任何法案的內容，皆由外國立法機關全權及自行決定云云。其實大家都知道，該黨部分成員一直熱衷於到外國唱衰香港，去年更公開致函美國國會兩黨領袖，要求盡快通過《香港人權與民主法案》。雖然這封信在公民黨相關網站上已被消失，但白紙黑字留下的證據豈容抵賴。該黨有人哀鳴，可能在一段時間內，議會都不會再有公民黨代表。這是自嘲，也是自知之明，既然要攬炒，就應該料到這種結果，求仁而得仁，又何怨？

提到押後選舉，又是一個說不清道不明的話題。在新冠肺炎疫情愈演愈烈的情況下，押後選舉本來無可厚非，奈何港府弱勢，動輒得咎，任何決定都難免引起爭議。最好笑的是，英國早在今年三月就以疫情為由宣布押後地方選舉一年，現在卻反過來批評中方不應以新冠肺炎疫情為藉口，進一步破壞香港的自治。這豈止是雙重標準，簡直是思覺失調，香港高度自治也好，民主自由也罷，回歸後都遠勝回歸前，英國人有何資格說三道四？

說來說去還是中央最無奈，既要面對西方無理取鬧，還要替港府收拾爛攤子。包括立法會真空期等問題如何解決，都需全國人大常委會代為安排，港府從來沒有好帶挈，只懂添煩添亂。