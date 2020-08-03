中國人有一句說話：家有一老，如有一寶。雖說香港是我家，但在這裏生活的長者，卻是被當草，臨老唔過得世。缺乏全民退休保障計劃，大家以往常在街道見到佝僂彎背的婆婆，吃力地推着一車層層疊疊紙皮，為的是賺取微薄的生活費。最近連這個景象也少見了，因為回收業吊鹽水，紙皮不值錢，婆婆身水身汗做全日只得幾十元，三餐飯錢都唔夠。

就算有供強積金，很多人發現供了十幾廿年，都還是要蝕本，到六十五歲才能拿出來，有沒有命享用已經成疑問，而且被收取高昂的管理費，已經沒有了一大截，拿去投資其他基金股票回報率更高。

六十五歲退休，但香港人的壽命愈來愈長，成為全球最長壽城市，無論男女，平均超過八十歲，餘下十幾二十年生活費，靠蝕錢強積金幾可肯定不夠。本來長壽是值得恭喜的事，但最怕老無所養，連睇醫生也要排幾年，公立醫院內科及眼科便要等三年以上，隨時未有得看醫生，便已經盲了甚至死了。

香港老人晚景淒涼，除了是社會福利結構上的弊端，主要是政府無能，最近還加添了新冠肺炎疫症折磨，死了三十多人，大部分都是長者。以為在護老院安享晚年，卻爆出傳染群組。病毒不會認人，只有政府才有力為市民把關，對抗疫症，但政府抗疫一塌糊塗，做事拖拉而且朝令夕改，推行政策又不經大腦，喜歡一刀切，但求就手不理後果。像公立醫院因為抗疫，禁止探病，令家屬無法知道病者情況，年逾八十歲的伯伯為病妻奔波多年，接送妻子出出入入仁濟醫院，近月發現妻子每次出院後，皮膚嚴重損傷及出現不明瘀青，更加懷疑院方「開漏藥」令太太一度昏迷。伯伯多次請求院方特許探病，但被無情拒絕，最終連老伴最後一面也沒法見到，抱憾終生。事件屬冰山一角，無數長者悲歌不斷上演。