最近美中兩國最受注視的事件莫如互相關閉對方領事館，先是美方以從事商業情報活動為理由，關閉中國駐休斯敦總領事館；中方報復，關閉美國駐成都總領事館。世界輿論焦點，是這一波的美中衝突會如何發展下去，雙方繼續這樣糾纏，會否擦槍走火，引起大規模衝突？

互相關閉對方領事館的做法其實很無聊，在對方國家設立領事館是相互間的對等行為，無論領事館的數目及派出的人員都是對等計算，你關閉別國一家領事館，別國也關閉你一家，你驅逐別國十個外交人員，別國也驅逐你十個，互不拖欠。除非立心把兩國關係推向敵對邊緣，這類動作只會令對方尷尬報復，再沒有任何其他作用。美方指中國駐休斯敦總領事館從事商業情報搜集，只是託詞，收集當地情報根本就是領事館工作的一部分，美國駐港澳總領事館不也是一樣派人員外出，結交香港各政黨中人及工商界人士，定期見面吃飯交談，難道他們純粹是出來吃喝玩樂交朋友不成？中方指成都的美國領事館從事情報搜集，也同樣是託詞，只是以牙還牙。其實美國駐成都的總領事林傑偉年輕時曾到中國留學，是難得的中國通。

正如較早前美國政府突然宣布，把來自中國的傳媒一概列為外交機構，需要先作審查、限制委派人數、指定活動範圍、報告財務狀況、限制購置物業；中國抗議一番後，當然要乖乖就範，因為處身別國，無法抗拒。但是，中方照樣抓三家美國駐京傳媒出來，施加同類限制，以致有美國傳媒的記者簽證到期後不獲續期，被迫回國。美國搞這些限制傳媒的小動作，除了故意惹怒北京以外，其實並未收到任何實質效果，只能解釋為特朗普政府在執政最後階段，不停利用小動作製造麻煩，等中方回應後，多了對中方行事不按章法的指控。

不過這些伎倆並不見得奏效，就算美國國內的主流傳媒，都指摘特朗普政府不停甩鍋中國和挑剔中國，只是為了掩飾他在處理新冠肺炎疫情不力、國內經濟不前、失業率高升，以及在國際關係範疇上得罪盟國，未能爭取到忠實盟友等種種失敗政策。有美國智囊甚至預料特朗普在競選連任一役將一敗塗地，浪費了共和黨多年來累積的支持度。

反而在中國內地，愈來愈多網民聲音說，希望特朗普贏得競選連任這一仗，因為有特朗普當美國總統，憑他的不按理出牌手段，加上一班右翼鷹派謀士，全被意識形態籠罩，看不到真正客觀世界，推出打擊盟國孤立美國的國際關係策略，美國的國勢只會繼續下滑，反而對中國的發展和崛起有利。