美國一直倚仗軍事和美元霸權橫行霸道，過去是順我者昌，逆我者亡，現在則更進一步順我者一樣要亡。中國短視頻應用程式「抖音」海外版「TikTok」繼被印度封殺後，美國總統特朗普亦表示將採取封殺行動。意興闌珊下，其母公司字節跳動將之分拆勢在必行，消息指該公司已同意將美國業務售予微軟，惟在特朗普表態封殺後，微軟暫停收購行動。

TikTok之所以成為特朗普的眼中釘，所謂將用戶數據交給中國政府只是藉口，真相是該程式的全球用戶人數龐大，單是去年的下載量已超過七億三千萬次，美國也有四千六百萬次之多，儼然成為風靡全球的應用程式；利潤更是驚人，母公司字節跳動去年收入超過一百七十億美元（超過一千三百億港元），利潤超過三十億美元（約二百三十多億港元），比前年大幅增長。面對一隻會下金蛋的鵝，而美國又一直自詡為創科龍頭，臥榻之旁，豈容他人鼾睡？

此所以，不管「TikTok」如何強調海外用戶數據並非儲存在中國，而是儲存在美國和新加坡，且從未向中國政府交出用戶數據，以至將海外總部設在倫敦以逃避美國狙擊，但特朗普醉翁之意不在酒，不管如何表清白也不管用。事實上，微軟洽購TikTok也非最近的事，業界透露雙方磋商已有一段時間，只是特朗普突然跳出來表態，微軟當然要觀望而後動。

事實擺在眼前，華為又好，TikTok也罷，都不過樹大招風，才成為華府急欲消滅於萌芽的對象，何況中國科技巨企早已非萌芽狀態，美國焦慮不安可想而知。

然而，明知如此，中國政府又奈何得了嗎？中美角力愈演愈烈，惟中國國力始終未如美國，反制亦顯得力不從心。比如美國一樣有大量企業在華投資、銷售產品及賺錢，只要中國挑一、兩間大企業出手制裁，殺傷力一樣大，只是中國敢不敢呢？