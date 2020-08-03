時代不同，效率也不同，以往用一年時間去做的事，如今可能用一天便行，要用五百年完成的事，便可縮減為五百天。

昔日，如來佛祖收服孫悟空，將他壓在五指山下五百年；今日，中南海高人唸動真言，喚來「三座大山」，一者名為《港區國安法》，二者名為取消參選資格，三者名為延後選舉投票日，一重又一重的大山，都置於香港泛民主派的頭上。由本地實施《港區國安法》起計，到明年立法會選舉日為止，合共四百多天，其數亦近於五百。

強如美猴王，被壓五百年後也得乖乖改邪歸正。如今阿爺打算將泛民主派壓在山下約五百天，使其不能動彈，且看到明年九月五日的立法會選舉日之前，你服還是不服，不服也不打緊，就再壓下去。

孫悟空闖進閻羅殿、修改生死冊，再侵擾龍宮，盜走定海神針，如來世尊也能一一容忍，奈何孫大聖得些好意卻不懂回手，幾乎要將玉皇老子的寶座也佔為己有，是可忍，孰不可忍！所以，靈山主人就不能不給你一點教訓。

昔日，泛民主派鼓動風潮，既反對國民教育，又組織「佔領行動」，阿爺一次又一次的容讓。但是，去年的反修例風波，曠日持久，不依不饒，目的是想將香港翻天，自己去當齊天大聖。這便是悖亂陰陽、違反天理的事，我佛如來就不能不出手，給你一記當頭棒了！

佛祖經歷億劫修行，有無邊度量，因此不論孫大聖如何頑劣，從來沒有想過要將他打到形神俱滅。相反，佛祖希望美猴王能夠輔助師傅玄奘大師取得真經，廣度大唐國芸芸眾生，更加希望他們師徒能修成善果，得證涅槃。同一道理，阿爺從來無意要徹底殲滅泛民主派，他的種種舉措，不過是想香港早日回歸理性、更早落實全民普選而已。