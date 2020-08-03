香港人何其不幸，咁鬼長命做乜！不是嗎？吃個飯盒都好似走難咁，老人家等院舍收留等到上天堂都未輪到，而死後求一個骨灰龕位更是難上加難，生為港人，尤其是基層，活得實在陰功！嗱！日本厚生勞動省日前公布，香港男女去年平均壽命繼續蟬聯全球第一名，平均年齡分別為男八十二點三四歲，女八十八點一三歲。

然而，在香港，長命卻代表「壽則多辱」。「壽則多辱」一語出自莊子，原來嘅意思係人生太長壽，種種原因難免蒙受病痛之辱、無用之辱、不敬之辱，失去人生尊嚴，長壽實在是一種痛苦。中國現代思想家錢玄同曾說：「人到四十歲就該死，不死也該槍斃！」這無疑過於偏激，作不得準。當然，長壽而能「莫道桑榆晚，為霞尚滿天」，那是幾生修到。老朽則特別嚮往楊絳生前對人說的幾句話：我最大的願望是無疾而終，就是天大的幸運；或者病得乾脆利索，一病就死，也都稱好福氣！

老朽忽然想起楊絳的這幾句話，是因為看了本報頭版趙伯嘅淒涼事，本報「正論」：生死兩茫茫，抗疫多悲歌！可以說是從另一角度剖析「壽則多辱」。說到底，同特區政府長期漠視安老政策有關，亦係庸碌政府不懂變通，完全不知何謂張弛有道！

趙伯嘅七十九歲妻子一三年起患肝病，多年來經常進出醫院，期間之折騰聞者心酸；疫情期間，一刀切唔准探病，趙伯形容「慘過行乞先乞到一次」見愛妻一面，惟數十分鐘後院方再致電家屬，指其妻病況急轉直下，趙伯趕到醫院，太太已返魂乏術，佢惋惜道：臨死前講句嘢都做唔到！事後有人批評醫管局需要檢討探訪安排及酌情探訪使用權；而在技術可行及不涉財政下，醫管局應考慮視像探病，只需一部手提電話就可解決難題。事實上，醫管局高層應多啲企喺病人角度諗嘢，否則「壽則多辱」，像趙伯的人生最痛只會愈來愈多！