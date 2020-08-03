二○二○年上半年經濟吹冷風，綜觀各國公布的數據，在封城、停頓經濟等極端招數下，上半年各國經濟普遍都很難看，疫情重災區美國的第二季度GDP更慘跌三成多，創上世紀四十年代至今最差，歐洲亦好不了多少，只有中國錄得正增長百分之三點二，這個數據難免遭眼紅或惹嫉恨，但前瞻世界經濟，未來拉動經濟的火車頭是誰？答案再清晰不過。

美國商務部日前公布，第二季度美國GDP按年下挫百分之三十二點九，最新失業率則持續高位，有一成三的人失業。這組難看的數據雖然比市場預期為佳，但是三成二的跌幅，加上美國根本沒有好轉的疫情，估計下半年數據一樣不好看。現在就連白宮經濟顧問都要承認今年的經濟表現不會好，當然，隨後他還是會加一些甩鍋中國的政治語言，以遮掩這麼難看的經濟數據，或美國人的質疑。

歐洲同樣水深火熱，德國第二季度GDP初值倒退百分之十點一，創一九七○年以來最差；法國的二季度經濟按年下跌百分之十三點八，據指創歷來最大跌幅。在歐洲地域內但已脫歐的英國，四月份GDP已下跌了兩成多，第二季度估計亦會呈雙位數跌幅。

貨比貨，便知中國的第二季度表現簡直是學校的模範生、賽場上的榮譽選手了！中國第二季度GDP不但反負為正，而且一舉按年增長了百分之三點二，按季增幅更達一成一，各方評估都認為，中國經濟明顯已擺脫疫情的打擊，踏上復甦之路。只是，中國的成績表亦惹來不少非議，有人質疑「灌水」，有人認為是去年中美貿易戰調節後的數據，反正就是對中國經濟的亮麗風景線不相信，或是看不順眼。只有部分頭腦清醒的經濟專家及國際研究學者提出，今年或隨後的幾年，拉動世界經濟的火車頭可能又是中國。

經濟無小事，在環球皆負的情況下，惟能者可居之。