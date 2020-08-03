新冠肺炎病毒為禍地球超過半年，炎夏已至，疫情非但不退，反而第二、第三波接踵而至，各國都將希望寄於疫苗研發上。據世衞組織透露，全球現時至少有二十四種新冠疫苗進入臨床研究階段，而已公布進入三期臨床測試的疫苗暫有三至四種，各方原本最樂觀估計都是年底才有機會較大範圍接種，但俄羅斯日前已搶頭啖湯，指十月便開始群組式注射疫苗，消息嚇人一跳外，對各國疫苗研發亦帶來更大催化及推動作用。

俄國的疫苗為甚麼爭了個先，各方了解並不多，該國也不見有疫苗研發數據的公開。據內地官媒早前僅有的一次介紹，俄羅斯研製的一種新冠疫苗六月啟動了一期臨床試驗，首批受試者感覺良好，至於用哪一種抗病毒方法，完全沒有資料。

按俄國六月才進行首期測試的進度，其疫苗可謂搭上了超級快車，因為中國已進入三期測試、由軍事研究院團隊研發的一款疫苗，早在四月已進行首期測試，而中國的疫苗是七月中下旬才進入三期測試。

疫苗競賽之外，各國現在的另一焦點已從防疫拉向了搶購疫苗，目前進入三期測試的疫苗有英國牛津大學和英國藥廠阿斯利康、美國國家過敏和傳染病研究所和藥廠Moderna（蒙戴那）公司研發的疫苗，和上述中國軍事科技院與上市公司康希諾研發的疫苗。

有財力的國家及災情重的國家早已開始漁翁撒網式搶購跑得最快疫苗，如早前多個歐盟成員國公布了疫苗訂購協議，法國、德國、意大利和荷蘭聯手向英國藥廠阿斯利康簽訂協議購買牛津疫苗，一舉購買約四億劑疫苗，到手後便按人口比例分配給歐盟成員國使用。歐盟還不只下注牛津疫苗，他們同時與法國藥廠賽諾菲（Sanofi）達成協議，只要證實該公司疫苗有效，歐盟成員國的大訂單便到了，顯然歐盟買疫苗亦下了雙保險。

美國也一樣，美國政府早前已向兩家美國疫苗公司Pfizer（輝瑞）和蒙戴那藥廠支付約十九億五千萬美元，相關訂單認購量暫為一億劑。除了本國藥廠，美國政府亦與英國藥廠有洽詢。

另有一些國家透過外交手腕撲疫苗，日本便拉緊美國的衫尾，厚生勞動省日前透露，日本政府已與美國製藥廠輝瑞達成基本協議，明年六月底前就會獲得一億二千萬劑新冠肺炎疫苗。

菲律賓則似以南海問題打疫苗戰，總統杜特爾特聲稱已獲中方承諾優先向菲國提供疫苗，當地財政部計劃購入四千萬劑疫苗，總值四億美元。杜特爾特更指該國在今年十二月已能恢復正常，此言如對中國疫苗投下信心的一票。

不過，真的不要高興得太早。有疫苗不一定真的能讓世界恢復正常，中國、美國及英國科學家最近都在科學期刊談到新冠病毒感染者復發的情況，前瞻疫苗的效用到底如何，因為病毒有沒有變種、疫苗效用持久力有多長、疫苗對長幼的安全測試還完全沒有底，因此，就算年底或明年初真的能讓需要的人接種疫苗，但能否讓世界回到當初，恐怕仍是未知數！