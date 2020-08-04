功夫茶：原汁原味電子報　東方免費任你賞

數碼科技快速變革，給人類帶來無比衝擊，尤其改變人類生活唔少習慣。嗱，好似一機在手，天長地久；機不在手，魂魄飛走！大家都感覺到「上東網，知天下」嘅威力！東網APP不斷推陳出新，為讀者提供更多貼心功能、貼身採訪、精彩內容，所以話，東網新姿冇得輸，睇到粉絲醉癡癡就係咁解！

東網單月全球瀏覽量一度突破八億，而APP及網頁版嘅每月活躍用戶人數突破一千萬，東方報業集團嘅《on.cc東網》粉絲知音遍天下，真係多得讀者們厚愛，仝人必定再接再厲，「放眼游心天地外，登高更上一層樓」，讓一眾愛上東網嘅讀者，親切感受一機在手，天下我有！

話時話，東方報業集團一向企喺用家層面，照顧唔同讀者需要，內容梗係貼心啦。好多傳媒愈做愈霉，年蝕幾億閒閒哋，然而《東方日報 》一枝獨秀，讀者難捨難離，難怪半世紀以來一紙風行，長期銷量冠軍！冇嘢㗎，一份經得起歲月考驗嘅報紙，除了編採用心，不譁眾取寵，更要發揮第四權，為民喉舌，「有東方，冇惡人」！東方「只為蒼生說人話，不為帝王唱讚歌」深入民心，贏得唔少忠實讀者愛戴，豈偶然哉？

為了答謝大家，也回饋一直支持東方嘅讀者，鍾意「紙刊攤開無俗氣，茶香飄處有清音」嘅讀者們，可以一路茗茶，一路於東網APP內，按下左上角嘅隱藏Menu bar按鈕，透過「東方日報電子報‧刊物」入口，免費瀏覽原汁原味、高清上網、影像凌厲嘅《東方日報》電子報，令你在杯中萬里春風香嘅欣悅中，感受一紙在手嘅實質感，你都咪話唔盞鬼！阿哥，係全免費，而且便捷，隨時隨地一按一揭，天下大事、小事、八卦事、趣事、娛樂繽紛事，一一都到眼前來！

當然，仲有立論精闢、剖析到位嘅「正論」、嬉笑怒罵、抵死啜核嘅「功夫茶」，配以即時熱辣辣新聞，睇起上嚟就更親切過癮！名家雲集、資深傳媒人、評論員撰寫嘅時事專欄「龍門陣」，仲可以一篇篇品嘗添，爽吖！

喂，東方好嘢多到數唔晒！好似電子報嘅波經‧體育‧馬經一樣一流！貼士準到無倫，帶挈唔少讀者收錢收到手軟，難怪「有東方，冇窮人」！唔少得功夫茶推介過N次嘅「繽FUN星網」、「東網視頻」等王牌節目，口碑載道，主播生鬼目不暇給，唔睇點得！

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