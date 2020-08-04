神州觀察：中儲糧欲蓋彌彰　糧食安全難保障

中儲糧黑龍江一處糧倉，早前被人用手機拍攝舉報充斥攙雜沙土、垃圾及發霉的糧食，引發民眾對國家儲備糧安全問題的擔憂，結果先是以自查方式「證清白」，後又表示會追究舉報人法律責任，近日乾脆一不做二不休，直接禁止外來人員攜帶手機等拍攝設備入內，被網友戲稱是「從根源上解決了問題」。只是聯想到內地近期接連的天災人禍，中儲糧此番欲蓋彌彰的操作反令各界更感不安，中國是否真會發生糧食危機？

按照中儲糧的解釋，這次「誤會」出在下轄單位「考慮不細」，行事方式太過簡單機械，已作出嚴厲批評及責令糾正，強調絕非如外界質疑的「掩蓋問題、迴避監管」，其實是因糧倉最近業務繁忙，怕有人在作業區使用手機會造成安全隱患。

然而解釋歸解釋，面對醜聞纏身的中儲糧，估計各方只能是信者恒信、不信者恒不信，尤其像各行各業的「自查自糾」行為，等於既當運動員又當裁判員，極易淪為走過場式敷衍應付，根本不靠譜。

亦有網民坦言中儲糧今次做法屬此地無銀三百両，質問對方不讓拍攝究竟在害怕甚麼？是否想着只要不讓外界窺得真相，就無從懷疑國家儲備糧存在安全隱患？這擺明是在自欺欺人。更大的問題還在於，中儲糧屢爆貪腐醜聞，民眾一直擔憂國家儲備糧是否仍然充實，惟每次調查之前，各地糧倉總會突發離奇大火等事件，被指是在毀滅罪證，故糧食的真實儲備量也就成了不解之謎。

事實上，民眾對於糧食安全的擔憂還來自諸多其他方面，譬如早前新冠肺炎疫情對各地冬收春播的影響便是客觀存在的事實；之後又在雲南、內蒙等地爆發嚴重旱災，反季節的落雹、降雪等異常天氣現象亦給農作物造成不同程度損失；再加上沙漠蝗蟲、土螞蚱、草地貪夜蛾、黃脊竹蝗等蟲災連番侵襲，都將糧食減產歉收問題擺上枱面。而近期嚴重的洪澇災情再度沖毀大片良田，不少受災區域又是產糧大省，損失可想而知，惟當局卻大派定心丸稱今年夏糧仍獲豐收，並指糧食庫存一向充足，卻不知能否徹底打消民眾心中疑慮。

接下來當局或將面臨一個更大的考驗，亦即近期廣受關注的所謂經濟「內循環」。中國政府在與美國的衝突對抗中正陷入被全面封殺窘境，或將重回勒緊褲腰帶、自力更生的老路上來，只是此舉普遍不被看好，甚至會帶來更難預料的惡劣後果，經濟「內循環」隨時變成「死循環」，屆時中國十四億人口的吃飯問題將更加凸顯。困難或可以抵擋一陣子，唯獨需要先填飽肚子，否則一切都是空談，故而現時更有必要將國家糧食儲備情況弄清楚，以免到時乾着急。