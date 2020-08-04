世界視線：白羅斯選舉在即　爭地緣美俄發功

東歐大國白羅斯將於下周日舉行總統選舉，該國地處俄羅斯、烏克蘭和波蘭交界，是俄國與北約之間的咽喉要道。在當前國際局勢動盪下，選舉結果自會影響歐洲地緣結構。就在選舉前夕，白羅斯國內爆發大規模反政府示威，當局更宣稱瓦解了一宗由莫斯科策動的政變陰謀。維繫了逾廿載的「俄白聯盟」因此瀕臨破裂，地區局勢魅惑難測。

白羅斯上周四爆發了自蘇聯瓦解以來最大規模的反政府示威，首都明斯克至少有六萬人集會，支持反對派女總統候選人季哈諾夫斯夫斯卡亞。而美國政府亦不失時機在此時表態，希望該國舉行自由和公平的選舉。

目前的癥結，在於自一九九四年就成為白羅斯總統的盧卡申科，試圖第六度留在權力巔峰。他早就被西方稱為「歐洲最後的獨裁者」，亦因此被拒歐盟門外。有趣的是，盧氏此次面對的主要挑戰，並不是來自親西方政黨，反而是親俄力量。其中一名主要反對派領袖，在競選最後衝刺階段便逃到了俄羅斯，尋求政治庇護。

就在此時，白羅斯政府宣布瓦解了俄方政變陰謀，指控二百名俄國民兵偽裝成遊客混入境內，試圖策動恐怖襲擊及擾亂大選，已扣留其中三十多人。當局更指這批民兵是前來暗助季哈諾夫斯夫斯卡亞奪權，而後者當然否認。事件導致俄白關係瀕臨破裂，克里姆林宮發言人強硬回應稱：「期望我們的白羅斯盟友在最短時間內解決事件，盡快釋放被捕人士。」俄方指該批私人保安公司員工只是取道白羅斯前往土耳其，卻被扣留。

盧卡申科上台以來，一直與俄總統普京保持緊密盟友關係，雙方意識形態接近，兩國利益依存互補。俄方斷然干預白羅斯大選，可能是洞悉盧氏試圖倒向西方；反過來說，也可能是盧氏不滿俄方政治文化滲透而發作。總而言之，雙方互信已受損。

美俄目前正在東歐展開地緣爭奪，包括駐歐美軍由德國東進波蘭，白羅斯的戰略籌碼自然增加。然而盧卡申科必然亦清楚倒向西方的後果，那就是顏色革命必定隨之而來。