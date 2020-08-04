正論：第三波疫情滿月　哀港人度日如年

山中方七日，世上已千年。過去這一個月，兩岸四地，台灣人注意力在民生，如何使用三倍消費券，澳門及內地則密鑼緊鼓進行通關免檢疫，三地市民日子遠較疫症初期輕鬆，唯獨香港斯人獨憔悴，爆發第三波疫情，一個月時間確診個案倍增，死亡人數也同樣翻倍。澳門立時收緊港人入境政策，健康碼遙遙無期。政府抗疫不力，市民一個月來飽受煎熬，可謂度日如年。

七月中打後，連續十二日新冠肺炎新增確診數字破一百宗，昨日才減至八十宗，全部均為本地確診，累計病例達三千五百九十宗，死者總數增至三十八人，而有三十一人是在過去一個月喪生，平均每日一條人命死於疫症之下，這三十多天，每一日都驚心動魄。現在仍有一千二百多名確診者分別於十九間醫院、鯉魚門渡假村及亞洲博覽館留醫，四十三人情況危殆，每一分秒都與死神搏鬥。

疫症可怕，當局抗疫錯漏百出更隨時害死人，兩日內三名無確診病人誤當染疫，醫管局前日認完錯，昨日又輪到衞生署發瘟，一名慈正邨居民及一名明愛恩翠苑工作人員，早前檢驗證實對病毒呈陰性，惟署方竟誤將兩人當陽性確診。後者更慘變「人球」被送往亞博館及瑪嘉烈醫院。這些事故一件也嫌多，接踵而來再次證明香港官僚沒有檢討問題，一味因循後知後覺，只會造成更多的錯漏。

廢官進退維谷，早前無計可施，推全日禁堂食令，令到不少市民一日三餐都被迫選擇外賣，有人要踎街跪地進食，慘不忍睹。雖然極速跪低，但短短五日內製造出二億五千萬件塑膠餐具垃圾，不但影響衞生，破壞環境，還對本已瀕臨爆滿的堆填區造成更大壓力。另外，飯盒等垃圾增多亦令清潔工友染疫風險大增，他們普遍於垃圾站食飯，可是食飯時間染疫則不屬工傷，當局在抗疫緊張時刻卻在剝削承擔清潔重任的工友，簡直搬石頭砸自己的腳。

第三波疫情持續一個月，未有受控迹象，昨日新增其中五十多宗與之前個案相關，另有廿多宗源頭未明，顯然尚有隱形帶病毒者在社區播毒。新近爆出旺角的直銷中心群組，再添五人染疫，累計三十七人確診，而該公司亦曾於尖沙咀進行培訓。由於直銷公司會邀請其他人到中心聽講座，部分人士並不相識，這個群組牽涉階層更廣，追蹤更加困難，恐怕又成為一個災難性源頭。

相關禁令再度延長一周，民生大受影響。本地最新民意調查顯示，港府九項施政表現的滿意度評分均錄得下跌，當中「社會福利」及「醫療質素」的跌幅最顯著。此外，十三名局長評分亦全數下跌。兩岸四地只有香港市民飽受疫症威脅，每日生活在惶恐裏。諷刺地特區高官的人工遠超其他三地官員薪酬，收入與表現絕對不相稱。廢官當道，不知人間何世，市民一天一天地擔驚受怕過日子，我視謀猶，伊於胡底。