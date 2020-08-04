產評：中美博弈大局變　巨企重組始能存

中美博弈愈演愈烈，金融戰正使跨國巨企變炮灰！過去不少國際金融企業乘着中美優勢互補大展鴻圖，建立自身獨特優勢，可如今卻變成負累，不但兩地業務發展因大國角力而處處碰壁，一不小心更成為磨心。要化解這個危機，也許「雙軌」發展才是出路！

過去受惠全球化，跨國企業既可善用資源優勢，又可透過併購通吃各地市場，成為超級巨企。可隨着美國高舉貿易保護主義旗幟，形勢起了變化，至近期中美博弈不斷升級，金融業成主戰場之一，在美上市的中國企業備受針對；而一直享盡全球兩大經濟體每年龐大經貿資金往來的國際金融巨企，亦霎時恍如「豬八戒照鏡」，裏外不是人！

環顧全球，無可否認當今發展潛力最大的金融市場就是中國內地，國際金融巨企不情願放棄。可在中美角力下，監管風險上升，發展阻滯重重，尤其美國正在「發窮惡」，狙擊中國無所不用其極，而中國盡量克制之餘也得作出反制。如是者，這類國際金融巨企，兩邊不討好，業務受阻，盈利自然倒退，再適逢一場世紀瘟疫，就連派息都被監管機構叫停，留不住長線投資者，故見昔日香港散戶不離不棄的滙豐控股，如今股價低處未算低，所謂全球化戰略彷佛行到盡頭，無路可走。

要知道，中美兩強爭霸，不可能三幾年有答案，而是漫長戰鬥。早前有美國政府退休金宣布不投資中國企業，最新又有中企招股活動疑拒部分美資銀行參與，足見當今想繼續通吃中美兩家茶禮是妙想天開！可以預期的是，往後這類國際金融巨企，必須嘗試重組架構，走反全球化路線方能生存，例如經營美國及非中國市場的，以當地企業身份經營；經營中國市場的，就得以內地或香港企業身份來經營，以盡量避免觸及中美金融戰的紅線而遭制裁。

事實上，何止金融業，依目前中美科技戰況，未來5G標準也很大機會出現東、西兩種制式，市場走向分化或被稱為「雙軌」發展，以地區性取代全球性，國際併購活動料會大減，業務覆蓋全球的巨無霸企業發展模式將成過去，取而代之是針對不同市場做精做專，盡量降低跨市場的地緣政治風險。

昔日「股王」滙控股價跌破金融海嘯低位，大概說明在全球經貿戰下，國際金融業正刮起大風暴。到底下站歸何處？得視乎企業管理層如何制訂戰略化解危機，當中少不免要取捨，惟國家戰略已凌駕商業利益，企業能選的實在不多！