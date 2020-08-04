國際學術界一直認為，香港的發展經驗與新加坡不同，香港是自由放任的政策，市場主導；新加坡則為政治上威權主義加民主體制，經濟由政府主導的發展模式。不過，這應該是學者們只見樹木、不見森林之妄想。

香港殖民地的發展背後是英國政府，有着英國政府的政治監督和整個英國體系在亞洲的貿易、金融網絡的支持，以及英國在國際體制中的影響和勢力。香港作為自由港，不過是以之佔據中國內地的貿易和金融。長期以來，英國與中國的勢力相比是強弱關係，香港不需要自身努力便可得到來自英國的庇蔭。即使中國革命成功，香港的工業發展初期還是依賴英國與美國提供的特殊市場優惠，不是靠自身原有的競爭力和資源條件。香港的自由放任政策是依附於英、美世界霸權的經濟發展，並不是獨立自主。

新加坡的發展則是從無到有的建國。原來與香港同屬英、美全球霸權的附庸經濟，不容於獨立的馬來亞，也受到印尼敵視，在外部政治威脅之下，英國亦不敢大力介入，便只能靠本地政黨集結馬來亞半島的華人來建國，也只能由政府集中資源來發展。新加坡一是沒有中國內地的大市場和資源的供應；二是面對周邊國家的敵視，必須安內攘外，也要盡快發展，穩定國內外的關係，因而別無他途，便是專家治國的威權政治和政府主宰經濟與社會發展。

過往香港優於新加坡，為四小龍之首，是因香港工業化早於其他三小龍。但是英國勢弱，美國轉移與中國內地合作，香港的發展便落後於其他三小龍。即使人口較少，新加坡的經濟規模與人均GDP都高於香港，或許便證明新加坡模式優於香港的自由放任。

近年香港陷於政治動亂，更顯示香港模式的困境，既啟動不了經濟，也難穩定內部政治。港、星比較，香港是否應該轉採新加坡的發展模式呢？

新加坡長期抱怨缺乏中國內地的合作支援，若香港把新加坡模式與中國內地支持因素結合起來，豈不是有大發展的機會？

不過，香港可能缺乏採用新加坡模式的條件。一是沒有強而有力且對香港有強烈歸屬感的領導層，香港殖民地來的政務官和商界精英都難承擔重任。

二是沒有一個有政治理想、組織嚴密的政黨。現時立法會的政黨，無論哪一派，都只是投票選舉的政黨，難以擔當改造香港政治經濟的能力和魄力。

三是香港社會有太大比例的居民有外國國籍、外國居留權，無心建設香港。

香港要脫胎換骨，才可倣效新加坡。