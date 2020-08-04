不論特首林鄭月娥口言甚麼理由，只是以衞生角度來看，押後九月的立法會選舉有可能避免了一場新冠肺炎疫情爆發下的社會公共衞生大災難，避免了在黑暴未平、國安危情未解的情況下，造成衞生和政治大災難，這些都會給香港社會造成沉重的打擊。

不過，一個表面有好處的決定並不意味着會自然達到好的結果，會自然將災難解除，最重要的是當局要很好的把握這個時機，做好抗疫、防疫，做好對黑暴斬草除根，還香港一個安全的環境。然而，對此香港各界是恐怕難有信心的。香港反對派也會極盡搗亂破壞之能事，令香港的抗疫和平暴工作備受干擾，受阻重重。而事實證明，林鄭月娥政府對上述工作是相當顢頇無能的。

香港時下第三波疫情大爆發，是人為之禍，是政府抗疫工作錯漏百出、極之不力之過。第三波疫情爆發後，政府的對策不是處處慢三拍，「到喉唔到肺」，就是拍拍腦袋憑「想當然」辦事，弄出一些既不能有效抗疫又十分擾民、弄巧成拙的措施，導致怨聲載道。照此下去，香港人實在看不出在未來一年，抗疫有何取勝希望。

抗疫搞不好，止暴制亂又會怎樣？不要以為講一句押後選舉與政治無關，就可以解決所有問題、逃避責任了。立法會選舉從來就是政治，立法機構從來就是政治機構，立法會選舉的社會環境是否「公平、公正和安全」，更是政治中的政治。

因此，特區政府必須完成止暴制亂，才能夠確保選舉在「公平、公正和安全」的環境下進行。

在未來一年，止暴制亂、斬草除根的工作必須抓緊，而且要卓有成效，但林鄭月娥恐怕對此並無準備。她的押後選舉與政治無關論，正在為自己的政治不作為找掩護、找藉口。

事實上，人們早已看出，要不是新冠肺炎疫情爆發，面對可能的「政治大災難」，林鄭未必有解決方法。