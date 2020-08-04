鑑於選情對自己愈來愈不利，美國總統特朗普日前刻意放出風聲，建議推遲大選，結果遭黨內外一致反對，不得不暫時打消念頭。但這並不表示他會乖乖遵守遊戲規則，為了挽救岌岌可危的選情，他在未來三個月必然還會有許多小動作，包括全力抹黑中國、打擊競選對手、阻止郵寄投票、宣布動用緊急權力，甚至可能發動對外戰爭等等。

別以為這是天方夜譚，政客們為了權力甚麼事都做得出來，何況特朗普是一個極端自私的政客。他知道，一旦自己輸掉選舉，不僅意味着輸掉政治前途，而且意味着可能面臨連串官方調查，到時候做不成「史上最偉大總統」事小，隨時身敗名裂事大。所以，他必然會盡地一煲，無所不用其極，大選前這段日子正是最不平靜的時候，美國政壇固然暗流湧動，國際形勢尤其是中美關係更是波濤洶湧。

君不見，最近美國軍艦頻頻出入南海和東海，美國軍機甚至抵近廣東和福建海岸，挑釁意味十足。照此形勢發展下去，擦槍走火一點也不奇怪。雖然特朗普之流未必夠膽發動大規模戰爭，中國畢竟不是伊拉克和利比亞，不會被輕易壓垮，但雙方爆發局部軍事衝突的可能性絕對不能抹殺。以對外戰爭來轉移國內矛盾，正是政客們慣用手法，特朗普被新冠肺炎疫情搞得焦頭爛額，誰也不敢保證他不會鋌而走險。

美國戰略司令部司令理查德日前故作驚人之語，指中國正快速發展軍力，十年後美國將首次同時面對中俄兩個可與之匹敵、具有三位一體核打擊力量的戰略對手。雖然還是「中國威脅論」那套陳腔濫調，但也反映了美國對中國不斷崛起的憂慮。早在三年前，時任白宮首席策略師班農就叫囂「五至十年內，中美會在南海打一場戰爭」。如今隨着特朗普選情愈來愈不利，這場戰爭的腳步愈來愈逼近，中方做好準備了嗎？或者還在幻想中美合作共贏？