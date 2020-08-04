亞博社區治療設施被稱為香港方艙醫院，在上周六啟用，出師不利，第一天便擺了大烏龍，一名並非檢測陽性的女子被送往那裏，與其他染疫人士相處多時，後來醫生發現出錯，轉送瑪嘉烈醫院進行病毒檢測，才知屬陰性。醫管局致歉並稱會檢討送院流程，加強覆核病人的名單。這種錯誤不是道歉可以了事，送羊入虎口，心靈創傷及傳播風險，由誰來賠償？

從來這些醫療事故，小市民往往沒有追討賠償，並非因為損害輕微，而是法律訴訟代價太大，醫管局有律師團隊可以跟你玩，事主又要邊打官司邊付自己律師費，可能未上庭已經用盡積蓄。而且醫醫相衞，勝算難測。病毒有潛伏期，今次的事主若果之後幾天不幸確診，要證明是在亞博染疫，恐怕又是一場「審死官」的訴訟。醫管局肯道歉，某程度上比許多死不認錯官僚更有誠意，然而這也是五十步與一百步的分別，市民被迫逆來順受，除了接受道歉，又能如何？

醫管局烏龍，衞生署「蝦碌」有過之而無不及，昨日炮製兩宗同類靠害事件，現時根本沒條件進行七百萬人全民檢測，勉強承擔恐怕再製造同類烏龍事件。港府甚麼也不懂，最懂便是乞憐，請求中央派檢測人員赴港支援，立即引來無窮揣測，陰謀論滿天飛，危言聳聽，說甚麼來港收集個人的DNA資料「送中」。稍有常識都知道，眾目睽睽，全民關注下，這種動作可能性極低，而且需要港方合作，問題是，醫管局老早便有大量病人資料，要「送中」也不用等到今時今日這樣明目張膽啦！

七人先遣隊隊員已來港協助實驗室相關工作。衞生防護中心被多次問及有關詳情，卻諱莫如深，一味推說不知道；內地檢測人員來港是否可以豁免檢疫，也不置可否。態度閃閃縮縮，正大光明的事，也自招嫌疑，令人搖頭嘆息。