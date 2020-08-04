特區政府宣布已請求中央政府協助，派出醫療人員來港應付新冠肺炎疫情，包括協助香港在亞洲博覽館多建一所臨時隔離及治療中心，內地一般稱為「方艙醫院」，以盡快控制病情，另外安排測試劑、儀器設備和人員來港，協助香港進行全民檢測，費用由內地政府承擔。據報道，支援部隊已準備就緒，即將來港，先遣隊現已抵港進行準備工作。

內地派出醫療人員來港協助控制疫情，對市民來說當然是好消息，起碼大量增加檢測，確診者也多了醫療設施及人員照顧。況且內地抗疫成功，誠屬有目共睹，香港絕大多數市民肯定歡迎有關安排。

不過，內地支援隊伍仍未到埗，已有反對派政黨湧出來表示反對有關安排，理由包括：一、檢測人員不用守十四天隔離檢疫規定，會帶來病毒；二、內地醫療水準比香港低，測試結果不可信；三、內地可能藉測試收集香港市民的DNA數據，另作其他用途，侵犯個人私隱；四、如果檢測出大量確診，香港醫療設施人手將不勝負荷。總之，列舉的理由千奇百怪，一味靠嚇，明顯旨在污衊內地的防疫成績，千方百計打擊市民對支援隊伍的信心。

不少醫護專業組織也先後反對內地派出醫療隊伍來港支援，例如香港醫學會一早便站出來，表示內地與香港的醫療制度不同，無法合作溝通，又指香港的醫療設施和人員已足夠應付疫情，他們似乎未聽過公共醫療醫生協會長期以來對人手不足的投訴。香港護士協會則斬釘截鐵，發出聲明表示反對支援，並有人在網上明言，拒絕與內地支援隊伍合作。他們的態度與另一護士組織護士總工會呼籲衷誠合作，解釋內地同業來港支援只是緊急情況的措施，並非來港爭奪飯碗，兩組織的取態簡直是南轅北轍。

香港的部分醫護只談政見，忽視專業操守，早已是一貫如此，見怪不怪了。新冠疫情初起時，竟然有醫護組織罷工，置病人利益不顧，醫管局聲言追究，至今未見行動。最近的例子如紅十字會派出隊伍去輔警總部接受警察捐血，由醫管局派出的抽血員竟然身上佩戴仇警飾物，上司護短，最後不歡而散。少了紀律部隊集體捐血，現今紅十字會血庫告急，起因不正是派出的護理人員不顧專業，只關心表達政見嗎？又如公立醫院內，病房牆上也好，儲物櫃一帶也好，都張貼大量表達政見的標語和貼紙，不顧影響病人情緒，為何未見有負責人出來制止清理？

香港醫護界的種種不專業行為，不禁令人懷疑，他們到底關心市民大眾的健康，還是自己的政治表態？