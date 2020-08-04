《紅樓夢》名句：「見怪不怪，其怪自敗。」內地官場光怪陸離，已到了見怪不怪的地步。原吉林省公安廳常務副廳長賀電突然在內地網絡竄紅，皆因他去年撰寫了一本叫《平安經》的經書，全書洋洋灑灑二十餘萬字，千篇一律為「乜乜平安」的句子，諸如：「初生平安，滿月平安，百天平安，一歲平安。」該書封面標註由人民出版社及群眾出版社聯合出版，兩間均為國家官方出版社，後者更直屬公安部，足證作者後台強硬。

如此「奇書」不僅有國家級出版社撐腰，更獲當地政府部門的官方微信公眾號分享出版消息，評價讀罷該書「令人感知到一位學者深邃的靈魂和寬廣的情懷」，簡直不怕肉麻。難怪內地網民先是被這種三歲小兒也寫得出的「靈魂大作」弄得啼笑皆非，繼而對內地官場的權力腐化和畸形文化大感憤怒。一個手握公權力的公安廳高層學人附庸風雅，竟獲國家機器由出版到輿論造勢一條龍力撐，反映權可通神。只要有權有勢，哪怕寫堆垃圾出來也有人爭着賣帳。

鑑於群情洶湧，吉林省成立由省政法委牽頭，紀委監委、宣傳部等部門組成的聯合調查組介入調查，賀電隨即不再平安，日前已遭免職，另有多人下台，事件仿似圓滿解決。然而，這種被動式的反腐作風，最多只能夠亡羊補牢，根本不能防患未然。全國肯定不會只有一個賀電，到底還有多少個如賀電那樣沽名釣譽、利用公權力搵着數的官員，真是天曉得。

都說掃帚不到，灰塵照例不會自己跑掉。內地反腐近年雷厲風行，下台的高官不計其數，但腐敗官員依然掃之不盡，皆因權力腐敗由明轉暗更難被發現，未必再是現兜兜的金錢賄賂，可以是協助出一本書，送上宣傳機會，換來一些方便、更快升職等等。

內地至今未有透明的監督制度，也無法做到高薪養廉，衍生的問題，又豈是運動式反腐所能解決。