筆者年輕時曾到歐、美留學，離開時不無依戀。依戀的原因不是因為外國的月亮特別圓，而是那個時候，人們大多恪守真理、講求事實，月圓時你就說它圓，不圓時就說不圓。你要是想把月亮說成是方形，不是不行，請提供論證的根據，提供不了的，便是騙子或愚人，沒有人會相信你。

這是二十年前我對西方世界的印象，可惜如今已不再是那個樣子，究竟是因為當年稚子無知，看錯了，抑或是近年歐、美的空氣改變了，誰也說不清。總之，這些號稱世界上最文明、先進的國度，現在似乎比許多蒙昧、落後的地區更不講道理。他們就是指着頭頂月亮說是梯形的，也不容你反駁。

中資企業華為是全球最先進的電訊設備商，美國政府指該公司將世界各地的用戶數據非法傳到中國，因而號召抵制華為，目標似乎是要將整家公司送上斷頭台。但這死囚的犯罪證據何在，美國完全沒有向外提供，究竟是有抑或沒有，也是個謎。只要山姆大叔說你有罪，就是有罪。除了華為，近日美國對中國影音社交應用程式抖音的海外版TikTok也是這般模樣，說你是賊，就馬上可以判刑，不必提供罪證。

如今新冠肺炎疫情肆虐全球，病毒源頭尚未弄清，不少專家認為或來自多處地方。但美國總統特朗普完全不必理會事實，逕直就稱之為「中國病毒」。英國三月份的地方選舉延後了舉行，他們聲稱是因為疫情問題；近日，香港的疫患嚴重，特區政府也決定將立法會選舉押後，但英廷偏指港府是在撒謊，認為是因為政治原因才延後。早前，本土民主前線前召集人黃台仰被香港警方控告「組織非法集會」罪，該罪名跟政治無關，然而，德國仍要堅持給他政治難民的身份。在今日的西方，何謂事實似乎已不重要。