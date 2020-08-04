新冠肺炎第三波疫情來勢兇猛，令無能港府手忙腳亂，錯漏百出，早前衞生署調亂檢測樣本，而亞博館社區治療設施啟用，又整單「陰陽互調」，一名非感染新冠肺炎女士，被誤當確診者送入亞博治療中心，同病毒相處十八小時後始獲送往醫院檢測，幸證實並無染疫，不過肯定被嚇到鼻哥窿都冇肉！

目前，各群組確診者仍在社區爆個不停，累計數目愈積愈多，護老院和酒樓餐廳係重災區，連明愛醫院都恐怕會大爆疫，公立醫院也失守，未知是否壓垮駱駝的最後一根稻草？點講都好，連續十多日確診過百人，依家輪候入院數字持續飆升，日前更首次突破二百大關！有啲甚至等咗超過十一日都未送院，是防疫一大漏洞，醫管局真係要的起心肝睇吓如何善用亞博館！

本報做嘅民調顯示，大部分受訪者批評政府防疫失策，全日禁堂食措施更是離地，思慮不周玩殘市民，庸官未能把握機會撲火，現時補鑊未免太遲！實情是第三波疫情由七月五日起爆發，有專家當時已警告，指疫情原已緩和又無端再爆發，好大機會來自外來嘅豁免檢疫人士，獲豁免檢疫人士有三十三類，約二十九萬人，其中發生多宗外來船員及機組人員確診個案。

港府再被追問疫情源頭時，終於自打嘴巴承認這波疫情與豁免檢疫人士有關，並指會「嚴肅跟進」。廢官每次衰咗，除了「嚴肅跟進」，便自顧自「放開肚皮吃飯」，立定腳跟再靠害市民！吾友因感禁堂食令搞到基層冇晒尊嚴，賦詩一首曰：跪地新聞泣午餐，或疑地獄竟人間；感時共想乘桴去，歷劫同嗟覓食難。一句「或疑地獄竟人間」，道盡今日香港市民之淒涼！政府防疫抗疫政策落後，禁堂食唔單止搞到人間似地獄，外賣造成嘅棄置膠餐具數以億計，造成環保災難必矣！環境局局長阿星哥唔該「嚴肅跟進」！