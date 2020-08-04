新冠肺炎疫情全球大流行，最嚴重的國家中，美國與巴西穩坐冠亞之席，兩國染疫人數一個超過四百七十萬，一個超過二百七十萬。事實上，白宮與巴西總統府都淪陷了，巴西總統博爾索納羅與妻子米歇爾相繼中招，一度呼籲民眾勿把病毒太當回事的博氏這回自作自受了，被犧牲的是巴西疫情難以收拾。有分析指，除了已有近十萬人因染疫死亡外，這個金磚國家的發展恐怕會被拖慢五年。

博爾索納羅言行出格，染疫似乎是遲早的事，他早前已經確診，雖然一度治療見效，但近日又見肺部感染，這名總統亦是到這時才一改以往的囂張態度，例如曾與衞生專家唱對台戲，拒絕推行民眾人際隔離、暫停部分經濟運作的防疫政策。現在他終於無言了，或者是病得無暇胡言亂語吧。

但是，巴西總統府的壞消息還沒完，當地官方證實，總統夫人米歇爾亦被檢測到染疫，目前身體狀況還不錯。不過，總統夫婦都中招，顯示巴西總統府已經淪陷，甚至整個總統內閣都有風險。

不說不知，巴西已有幾名高官證實染疫，僅內閣已有五名成員中招，包括主管教育、科技及公民事務的部長都相繼確診，加上總統夫婦，現在巴西的管治還能維持正常運作嗎？這實在是令人懷疑的問題。

博爾索納羅有「巴西版特朗普」之稱，他極度輕視新冠肺炎，曾全力阻擋衞生專家建議適當暫停經濟運作的措施；與特朗普一樣，他說過感染新冠肺炎就是一場小感冒，拒戴口罩，拒絕社交距離，結果終於以身試病毒。

巴西與美國總統都是民選產生，兩人都有自己的大批追隨者，但在防疫問題上，他們卻不約而同禍害追隨者、支持者及國民，兩國有多少人因為信任他們的領袖而染疫，這個統計不易做，但人數必不會少。為政者不能造福百姓，反而禍及天下，罪大矣。