本港正深受新冠肺炎第三波爆疫困擾，確診個案連日來均過百，除不同群組的疫後傳播，還有大批未能確定來源的確診病患者，公營醫療服務面對大量感染患者，全面投放可動用人力應付，壓力之大實難以形容，要再騰出人手去處理不斷擴大的病毒檢測，隨時釀成爆煲危機，直接拖累搶救感染病者的工作。

特區政府衡量過現有公營醫療系統人力後，認為難以兼顧逐步擴大的病毒檢測工作，遂邀請中央協助派出醫療專家隊伍來港，專門負責為市民檢測及化驗病毒，分擔本港醫療系統的工作，加速完成所需的檢測程序。同時，為應付與日俱增治療病患者的需要，也邀請能夠短時間建造合規格臨時醫院的專家隊伍來港，在亞博二期建設「方艙醫院」，增加接收肺炎患者作適切治療。

內地新冠肺炎專家醫療隊來港的工作，集中在檢測化驗及醫院的建設，已說明不會直接參與治療感染病者，絕對不會與本港醫療專業構成任何矛盾，例如在檢測過程的收集樣本及化驗，在本港這類化驗工作人手及硬件不足下，發揮盡快完成檢測化驗，帶有病毒就能及早處理，何嘗不是一件好事。而短時間內建造出方艙醫院，最大目的是紓緩現時公院病床緊張的問題，專家隊伍只會負責設計及建造醫院的工作，管理參與人員的質量控制，並不會參與治療病人，也跟香港的醫療專業沒有牴觸，可謂各司其職，期待發揮最好的效果。

不過，香港社會總會有「有心人」，利用狹隘香港本位主義的觀念搞陰謀論，肆意散播謠言製造恐慌。今次內地專家隊伍應邀來港協助檢測病毒及建造臨時醫院，就有人藉機搞反宣傳，多名民主派區議員到醫管局大樓請願，質疑安排內地檢測人員來港的做法。新民主同盟譚凱邦更質疑內地人員沒有本港專業資歷，適應香港的制度與運作亦需時，是否可以有效幫助香港成疑。

這群區議員所提出的質疑完全體現了狹隘的香港觀，請他們放開眼睛，看看外面的世界。他們畫地為牢，夜郎自大，「大香港主義」地認為其他人比不上，就這樣把香港拖死。內地醫療專家組曾經前往海外參與不同國家的抗疫及治療，獲得良好評價，難道其他包括西方國家的醫療水平要比香港低？最大的諷刺是這些自以為是的請願者連守法的原則也欠缺，九名區議員在抗議時一字排開，被警員警告違反禁聚令並被記名。

此外，也有不法分子藉今次安排造謠生事，提出不少市民擔心帶有基因的檢測樣本會被帶返內地，政府立即澄清強調有人網上故意散播謠言，指所做任何防疫抗疫工作絕對合法，檢測只會在香港進行，樣本不會送回內地，譴責有人故意散播不實謠言，打擊特區政府的抗疫工作，並會收集證據跟進散播謠言會否犯罪。

市民現時最關心的是健康，短時間內檢測出個人及家人是否健康且沒有帶新冠病毒，會放在最關注的第一位。內地核酸檢測支援隊協助推動擴大檢測計劃，市民何不樂於參與，無謂受一些專門搞破壞的人愚弄，更要用事實告訴這些破壞者：凡事反對無助社會健康成長。