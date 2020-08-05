產評：大國角力禍難料　巨企上市焉知福

近年科技相關初創公司（市場稱之為「獨角獸」企業）如雨後春筍，惟當中不乏巨量燒錢，隨着中美博弈升級，企業須盡快「儲水」備戰，如無意外，全球最大「獨角獸」最快下月登陸中港股市。可過去「獨角獸」變「跛腳獸」例子屢見不鮮，面對全球化大局已變，加上香港成為中美角力磨心，格局似引君入甕，奉勸投資者切勿得意忘形，免得樂極生悲！

「獨角獸」（Unicorn）一詞首見於美國硅谷，如今一般是指成立逾七年、估值逾十億美元，但仍未上市的初創科企。它們是逾十年前金融海嘯後大量冒起，與全球央行巨量放水令創新科技泡沫化的背景分不開，皆因市場長期錢太多，資金成本超低，致使風險投資者樂於冒險淘金。在「時勢造英雄」下，這些初創企業在資本市場上市，好容易單憑獨特概念而取得高於實際價值的估值，投資銀行再為其度身包裝，營造好不熱鬧的場面。

再者，內地科企獲當局眷顧，自然容易赴港掛牌，令港股市值成分中的科技元素不斷上升，亦成功吸引資金魚貫流入炒作，短期有助抵銷本地經濟衰退和政治不明朗的衝擊。可凡事有利必有弊，實際上，這些初創公司業務模式嶄新，無太多往績可循，無論營運和管理都是邊發展邊摸索，不少更是靠燒錢來「創造」價值，自製估值偏高的條件，而上市後往往因商業模式無法持續，股價跌破招股價、甚至一沉不起的比比皆是。

再看如今全球十大「獨角獸」有六家來自中國，無疑反映在內地政策傾斜下，得以造就企業快速冒起，並得以在國際金融舞台吸金。問題是中國的產業政策時刻在變，一份政府文件就能打垮整盤生意。更何況如今市場對十四億人口應用科創的潛力過度想像，科企估值不斷摸頂，風險不斷積累，尤其目前正值中美博弈白熱化，美國焉能輕易放生？就美國而言，任何地區的企業上市皆能為華爾街大行帶來生意，何不來個順水推舟，當企業上市後才威脅封殺，只要賺錢速度遠未及預期，估值自然變成泡沫，屆時香港就隱藏着資本滅頂的巨大風險。

更重要的是，全球疫情總有一天會緩和，各大央行遲早要收水，更不排除美國總統大選前，特朗普會拋出「震撼彈」，足以戳破全球泡沫，華爾街當然會預先做足準備，走避不及的總是散戶，尤其往績顯示，每逢有超級巨企在港上市，就是港股大冧之時，刻下須提防燙手山芋，以免深陷泥沼而不能自拔！