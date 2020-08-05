功夫茶：縱火暴力圖毀校　復課前先清黃毒

唐朝大詩人杜甫漂泊西南時，嘆老嗟貧，詠出「同學少年多不賤，五陵裘馬自輕肥」；杜甫感懷身世，仕途不得意，而當年嘅同窗好友，如今大部分混得都唔錯，一個個都像模像樣，身光頸靚。說起同學少年，也許個個際遇不同，有啲「搵到食」，有啲可能差些少，之不過，又怎會諗到或許有機會一起做監躉咁傳奇呢？

呢，一場黑暴，凸顯香港教育嘅徹底失敗，反修例近一年，有約三千六百名學生被捕，當中有約一千六百名十八歲以下，相信大部分係中學生。而被捕嘅一百多名教職員，亦多係中小學教職員，香港教育之爛可謂慘不忍睹。以下呢單算經典。

話說今年五月二十五日及七月二十四日，青衣長康邨樂善堂梁植偉紀念中學先後遭人用伸縮棍及投擲汽油彈破壞學校正門，警方經調查後，於七月下旬和八月初開始分別以涉嫌縱火、刑毀及藏有攻擊性武器，拘捕四名涉案男子，當中三人為仍在該校就讀嘅學生，另一人則為該校畢業生。

據了解，有人先將多個石油氣罐放喺學校正門，之後再用載有白電油嘅玻璃樽，將火種擲向校門，企圖造成一連串爆炸！警方經過調查後展開拘捕行動，鎖定涉案者年齡介乎十六至二十三歲。警方七月二十四日晚上喺葵涌區一單位內拘捕一名二十三歲男子；今個月三號晚上，又喺青衣長宏邨一單位拘捕一名十八歲男子，兩人均涉嫌縱火；尋日凌晨再喺青衣長宏邨一單位內拘捕一名十六歲少年，檢獲兩支伸縮棍，佢涉嫌刑毀、縱火及藏有攻擊性武器。尋晚警方又拘捕一名十八歲男子，懷疑亦係該校學生。

究竟為何有人對自己母校如此仇恨？犯案動機為何？據警方表示，不排除歹徒為激進人士，希望透過破壞學校，令學生不能回校上課，以回應早前民間鼓吹嘅「罷工罷課罷市」等訴求。警方表示案件會繼續調查，不排除稍後會有更多人被捕。

呢單案反映香港教育千瘡百孔已浮晒出面，學生竟然想炸咗培養自己成長嘅母校，心術之不正，實在令人吃驚！學生未能尊師重道，也許可以歸咎「教不嚴師之惰」；之不過，品德差劣至未能堂堂正正做一個「人」，要破壞社會擾亂治安，怎不令人深感「教育已死」？要不是長期周圍嘅潛移默化，何至「同學少年多暴徒」？

自違法佔中以來，「違法達義」深入校園，勇武激進抬頭，最弊就係依家校園究竟仲有幾多毀人不倦嘅黃師？講真，功夫茶深感教育局若未能撥亂反正，清理黃師，港獨再滲入校園，咁即使復課有期都係盞嘥鬼氣！教育局局長楊潤雄要挽回包尾嘅民望，老老實實做嘢啦喂！