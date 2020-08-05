正論：郵政無做好防疫　病毒隨時送上門

香港郵政管理一團糟，不但未能做到自負盈虧，而且服務水平每況愈下，市民深受影響。本報多次直擊報道，鞭策其改善，可是郵政管理層充耳不聞。疫情大爆發，市民減少出外，網購郵購盛行，郵遞服務更形重要，可惜郵政卻依然故我，多方面表現令人失望，而且未有做好防疫工作，驚現首名郵差染疫，病毒隨時送上門。

一名隸屬於灣仔派遞局的郵差確診新冠肺炎，現正在家接受隔離，等候入院。染疫郵差上周六還在上班，負責大坑道、利群道及福群道多幢大廈的派遞工作，所以病毒有機會隨郵件散播，令到該區人心惶惶。郵政負責派出郵差上門，自然要做好防疫工作，可是事實證明這方面出現漏洞。上月中一名外判郵車司機確診新冠肺炎，郵政沒有發出任何通知及通告，亦沒有為郵件中心的工作人員作深喉唾液測試，引來自己人投訴，顯然之後沒有改善，導致又一宗病例出現，不但罔顧員工安全，亦危害市民的健康。

全民抗疫，郵政卻在拖後腿。早在年頭疫症爆發初期，市民搶購口罩保命，供應缺乏，紛紛向海外搜購，郵政沒有加強服務以疏導，反而跟隨政府作限量服務，二月初機場空郵中心積壓約一萬件特快專遞郵件，當中一半為口罩。市民等口罩救命心急如焚，郵政卻「闊佬懶理」，與見死不救有何分別？

郵政失信於民，政府卻青眼有加，向全民派發可重用銅芯口罩，便是由郵政派遞，數量以百萬計，超出負荷，香港郵政網頁便率先一度出現故障，而人手方面惟有大量加班，但天氣炎熱，加上戴口罩走動與時間競賽，郵差疲於奔命。署方亦無提供防護裝備，一名郵差到旺角派送口罩時，遭住戶飼養的唐狗猛噬右膝受傷流血。

郵差老早指出裝備不足，特別是口罩質素，耳帶經常斷，甚至有黃點，要求更換供應商，以保障員工健康，上級卻置若罔聞，只着員工交回有問題的口罩再換另一個，並無切實解決問題，結果換完又斷。而近月氣溫火熱，戶外工作汗流滿臉，每日派兩個口罩並不足夠，今次確診事件不能排除與裝備問題有關連。

郵政收買員工人命，鐵證如山，黃大仙及慈雲山是第三波疫情重災區，近日卻恢復兩區派遞服務，有郵差感覺如送羊入虎口，向本報反映，到疫區派信，一旦受到感染，會將病毒帶至各區，就如蜜蜂散播花粉一樣。員工提出多個方案，例如不到疫廈或確診者的樓層派信；將信件交大廈管理處，再由居民自行到管理處取信等等。郵政管理層未見答應員工訴求，只是循例為染疫郵差的派遞局及郵政局進行清潔消毒。

郵政未有做好防疫本分，市民自保，避免病毒送上門，盡量減少私人書信往來，採用即時通訊方式聯繫。郵政遭市民離棄，實屬咎由自取，當前必須採取更嚴厲的防疫措施，未來亦需要大改革，才能挽回士氣及市民信心。