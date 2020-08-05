神州觀察：高空拋物太任性　多管齊下減危害

現今城市高樓林立，人口密集，高空拋物、墮物行為時刻威脅民眾生命財產安全，惟該類案件很多時候難以查證及鎖定疑兇，只能實行「連坐」式處罰，讓整幢樓住戶共同擔責。然而這並非治本之法，尤其從過往情形來看，高空拋物多被界定為民事責任，公安鮮少理會；此外，對於這類缺德任性之舉，當局必須加大懲處力度，及考慮從物業管理、加裝監控設備等方面入手，實行多管齊下，最大限度排除安全隱患。

福建莆田法院近日審結一宗高空拋物案，案中原告聶某停放在仙游縣某樓盤停車位的私家車天窗被砸穿，事後卻找不到具體侵害人，法院於是將所涉梯位的五十多戶業主列為共同承擔責任人，惟當中有三十多戶是於案發後才申請交房或裝修，故被排除在外，最終確定由餘下十八名業主共同擔責，合共賠償原告經濟損失一萬元人民幣。

按照此前的《侵權責任法》規定，類似找不到拋物者的情形，除了能夠證明自己不是侵權人，需由可能加害的建築物所有使用人給予補償，故又被形容為「一人得病，全樓吃藥」，並遭到不少人反對，覺得有違法律的公平正義，因此在不久前審議通過，將從明年一月一日開始實行的《民法典》當中對此作出改進，規定將來一旦找到真兇，所有「連坐」業主可再向肇禍者追償；對於未履行安全保障義務的建築物管理方，亦需追究相關連帶責任。

《民法典》還規定了公安機關作為查清案件的責任人制度，要求後者充分利用偵察技術盡可能地找出高空拋物者，或是將「連坐」業主的範圍縮至最小，否則案件無限期地拖下去，就是讓真兇逍遙法外，讓無辜業主繼續受損失。正如最高法早前披露的數據指出，二○一六至一八年間，全國法院審結高空拋物、墮物民事案件一千二百多宗，而同期受理的刑事案件只有約三十宗，凸顯公安機關「偵察缺位」問題。

當然，這種問題也不能全賴公安機關，因為此前的法例就是這麼規定的，高空拋物造成一般的財物損失，當事雙方通常只需循民事程序解決；就算導致人員傷亡，檢察機關亦只是以過失致人重傷、死亡罪起訴。最高法早前對此給出指導意見，決定以危害公共安全罪作為最低處罰標準，只要是故意拋物，即便未造成嚴重後果亦不放過；致人傷亡的，更需按故意傷害罪、殺人罪論處，最高可判處死刑。

依法加強懲治的同時，一些屋苑加裝監控設備的做法亦值得當局學習推廣。譬如四川成都某小區就在樓下安裝了二十多個監控攝像頭，且合理解決了侵犯居民隱私問題，令高空拋物行為無所遁形，民眾出入安心。