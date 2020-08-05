世界視線：向微軟收買路錢　特朗普連消帶打

美國總統特朗普日前要求中國抖音的海外版TikTok於下月十五日前，完成轉售予美企，否則不准繼續在美國營運。特氏同時提到，收購TikTok的任何協議，都必須向財政部繳納佔交易額「非常大比率」的金額，大有「過河濕腳」的意味。

有意思的是，華府一再拿所謂「國家安全」來說事，作為打擊TikTok的藉口，國務卿蓬佩奧更曾揚言，民眾使用TikTok，等於「將個人資料雙手奉上給中國」。事實是，華府此前多番指控TikTok過度收集用戶資料，後者則強調，全球用戶資料都儲存在美國維珍尼亞州，備份伺服器則在新加坡，負責人更曾斬釘截鐵地表示，即使中國領導人親自要求取得用戶資料，他也會拒絕。

欲加之罪，何患無詞。說到「國家安全」問題，歐洲三大經濟體英國、法國及德國，迄今未有計劃在本國封禁TikTok，至於一向緊跟華府不遺餘力的英國，據當地傳媒引述消息人士，英國政府已經為TikTok在倫敦設立總部，開了綠燈。

當然，正如美國強迫盟友們在華為問題上靠邊站，美國之後也肯定會向盟友施壓，要求他們封殺TikTok。事實上，就在英國南劍橋郡地方議會批准了華為價值十億英鎊的晶片研究與製造設施的建設方案之後不久，英方就宣布封殺華為5G設備，而且還毫不諱言是在華府的壓力下而為之。美國一旦逼迫盟友們在封殺TikTok的問題上表態，將再一次考驗歐洲對特朗普政府的「抗壓」能力。

特朗普左手制裁TikTok，右手欲從微軟手上收取「買路錢」，甚至赤裸裸地表示，「他們不會擁有任何權利，除非我們給它權利」，這跟資本主義保護守法企業私有產權的概念南轅北轍。至於特朗普以「地主與租戶」關係，解釋微軟必須向華府交錢，比擬尤其不倫。企業繳納稅款，政府提供服務，彼此的契約關係就是如此簡單，特朗普此說，除了是明火執仗地對外表示，強迫TikTok變賣乃「國家行為」，更是赤裸裸的權力尋租。