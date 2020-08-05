毛皇帝一輩子最相信鬥爭哲學，說共產黨的哲學就是鬥爭哲學，他很討厭、很警惕黨內和社會上反對共產黨搞鬥爭的人，認為這是在幫助反動勢力鬥倒共產黨，是在麻痹共產黨，行投降路線。如果信了這一套，就會「一言喪邦」，就會在國內外階級敵人、反動勢力進攻下打敗仗。毛皇帝說，馬克思就是一言，要階級鬥爭，要無產階級革命和專政，這不是一言可以興邦嗎？蘇聯的赫魯曉夫、修正主義也是一言，就是不要階級鬥爭、不要革命，這不是一言可以喪邦嗎？

數十年下來，赫魯曉夫的「一言」在戈爾巴喬夫、葉利欽「發揚光大」下，果然「喪邦」，蘇聯解體，東歐社會主義陣營大崩解。而中國的社會主義無論是在毛澤東時代還是改革開放時代，都在最核心、最要害的政治方面堅持了毛思想，堅持了階級鬥爭和對國內外敵對勢力毫不放鬆的專政，結果一言興邦，中國特色社會主義「大國崛起」，民富國強。

毛皇帝和中共並不是天生就信奉鬥爭哲學的，而是被那些據說是「反對階級鬥爭」學說的人「逼」出來的，是被他們的殘酷鬥爭教訓出來的。當年中共要實現的是人人平等的社會主義，而「三座大山」——帝國主義、封建主義、官僚資本主義，這些滿嘴仁義道德、人權、民主、自由的反動勢力就用屠夫手段消滅共產黨，要殺豬（朱德）、拔毛（毛澤東），血腥鎮壓他們的「階級敵人」——工農階級，不斷給共產黨上了一堂又一堂殘酷絕倫的階級鬥爭教育課。毛澤東也就是在這些無可避免、你死我活的階級鬥爭中總結出了「共產黨的哲學就是鬥爭哲學」的至理名言。

帝國主義、資產階級和社會主義、共產黨的鬥爭關係從來沒有改變過，他們也從來沒有要放棄消滅社會主義和共產黨。老美國務卿蓬佩奧最近就赤裸裸的再次發出了要幹掉中國社會主義和共產黨的「冷戰」號召，老美對中國的「階級仇、國族恨」毫不掩飾，面對興邦與喪邦，北京除了勇於直面、堅決鬥爭，還有別的選擇嗎？