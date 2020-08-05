哲人日已遠，典型在夙昔。解放軍空軍原司令員王海上將日前以九十四歲高齡辭世，令許多中國人勾起抗美援朝戰爭的回憶。當時新中國才成立不久，解放軍空軍更是剛剛組建，面對既有先進設備又有豐富經驗的美國空軍，正如嬰兒面對大人一樣，實力相差懸殊，但解放軍空軍一點也不怯場，王海在多次空戰中先後擊落擊傷敵機九架，個人獲得「二等功」、「一等功」、「特等功」、「一級戰鬥英雄」等榮譽，其率領的機隊更被稱為「王海大隊」。

當年中國軍人就是憑着這種初生牛犢不怕虎的精神，把不可一世的美軍逼上談判桌。美軍四星上將克拉克不得不慨嘆：我是第一個在沒有取得勝利的談判文件上簽字的美軍將領。他更在回憶錄中寫道：「共產黨中國在這場戰爭中為自己贏得了巨大聲譽，提高了他們的國際地位。」

沒錯，新中國不僅通過抗美援朝贏得巨大聲譽，提高國際地位，而且換取數十年和平，為後來的改革開放奠定了基礎。可惜好景不常，隨着近年美國加緊遏制和圍堵，中國外部環境日益險惡，戰爭大有重臨之勢，這次中國還能展現當年抗美援朝的精神嗎？還能湧現類似王海的戰鬥英雄嗎？

美國戰略司令部司令理查德指中國軍事擴張能力驚人，十年後將成為能與美軍匹敵的戰略對手。這也許是事實，再給中國十年時間，一切都會變得不一樣，問題是時間不等人，美國為了維護本身霸權，必會千方百計阻止中國繼續發展，雙方博弈愈演愈烈，未來十年才是最最危險的十年。怕只怕中國承平日久，經濟富裕了，骨頭卻軟了，許多人已經忘記歷史，失去戰鬥精神。

滄海橫流，方顯英雄本色。面對世界百年未有之大變局，中國既需要無畏無懼的領袖，也需要橫刀立馬的將軍，更需要勇往直前的英雄。前塵往事盡如煙，風流人物而今安在哉！