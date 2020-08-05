十年樹木，百年樹人，年輕人是社會未來的棟樑，需要好好栽培。教育是非常重要的一環，但是特區政府無能，教育政策經過多次改革，變來變去更加不像樣。母語教學，學生中、英文水準都不見得特別提升，反而有倒退，錯字別字嚇死人。國民教育長期擱置，通識科課程選材偏頗，這些長年存在的問題，現在才煞有介事檢討。

政府殺校殺得厲害，但對於校園建設一個良好的學習氣氛，卻是疏於把關，故此走漏不少黃師反對派進入了校園，荼毒學生，播下仇恨政府敵視國家的種子，結果去年爆出反修例示威潮，學生紛紛走出來搞革命，大學變了兵工廠，中學生唱港獨歌。以為年尾示威潮稍為冷卻，校園可回復安靜，但一場新冠肺炎疫情出現，學校真的變得安靜，卻是靜得像死城，過去一個學年停課的日子比上課還多，宣揚停課不停學，說就漂亮，真的能做到嗎？

本港疫情仍未受控，中小學能否如期在九月復課惹人關注，教育局局長楊潤雄日前宣布，全港學校可於原定日期開展新學年，但不會安排面授課程，校內活動亦會暫停，直至另行通告，學校將會轉用網上授課，其他非正式學校如補習學校也要跟隨。而教育局規定校舍要開放，並安排人手照顧有需要的學生，學校變相成為託兒所，老師成為保母。教育局工作相對輕鬆，只是出錢，提供多項支援包括上網費津貼，關愛基金資助購買流動電子裝置等等。

網上教育知易行難，需要學生極高專注力及投入，以及紀律性，以往多數是成年人公餘進修才採用，試想想，在課室有老師真人授課及管理課室紀律，依然很多人在課堂發夢，如果在家無王管，對着電子裝置學習，有多少小朋友可以做到？在這個教育空窗期，大家做點東西，聊勝於無，可憐特區學子，這兩年差不多荒廢掉。