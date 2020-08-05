傳媒報道，抖音和TikTok的母公司字節跳動已開始與微軟談判美、加、澳的TikTok軟件平台轉讓事宜，特朗普政府表示會給微軟四十多天時間洽購。消息是美國總統特朗普及國務卿蓬佩奧近日一直殺氣騰騰，聲稱要封殺TikTok後傳出的。怪不得有內地網媒評論說，這是讓大家親眼目睹的一場數百億美元的明搶事件，是美國赤裸裸的搶奪行為。

相信不少朋友在其他社交平台上都收過網友傳來作為附件的抖音或TikTok作品，音樂也好，短片也好，惡搞也好，大多數是看後一笑置之，不覺得有何重要。其實無論是內地的抖音或外地的TikTok，不少人的評價都不高。這是個短視頻社交平台，讓成員把一些自己製作、拍攝或者把已有視頻短片改動惡搞的視頻，放到平台上，與朋友共享。

不少人對放到抖音或TikTok上的視頻內容都有保留，原因是內容是用戶自己決定的，可以是搞笑，也可以是生活、政治、經濟，五花八門，如果上載一些與當地政治文化不相容的內容，很容易引起爭議。例如內地便曾出現一些相當受歡迎的帳號，因涉及賭博、賣淫、嫖娼等內容被封。在外國如印度、印尼也曾出現帳號內容違例問題，引致TikTok被控。也有歐洲帳號因涉及IS問題而被刪除。嚴格來說，這些內容都與平台營運者無關，是個別帳號的責任。

其實，從今年初開始，TikTok就擊敗了歐美慣常用的社交媒體軟件如WhatsApp、Facebook、YouTube、Instagram這四大軟件，成為全球下載排名第一的應用程式（APP）。TikTok的優點是下載它的軟件後，可以輕易拍攝或製作個人的短視頻，上載上網與眾交流。這個特點令TikTok取得優勢，因為連文字書寫都避開，就可以上網交流，故此能夠吸引到新一代的喜好，下載率超過十億，打贏四大社交平台。原本是純趣味性的社交平台，只是因為大受歡迎，變成互聯網話語權由誰主宰問題，加上近來的一股反中浪潮，TikTok竟然提升層次，變了與華為5G並列，成為中美高科技角力的磨心。

當美國政府煞有介事要封殺TikTok的消息傳出，不少朋友都感到奇怪。TikTok到底犯了甚麼錯？不就是上載各種生活的小趣味，開玩笑的視頻麼？聽聽笑話，胡搞一番，怎麼會弄到美國要動用全國之力去封殺的下場？美國政客說的甚麼TikTok可能把用戶資訊交給中國政府的理由，簡直可笑，一個社交平台視頻軟件用戶有何機密，值得如此窮追猛打？不過，TikTok在現時美國霸權欺凌拷打封殺下，實在也沒有太多選擇，只能舉手投降，收錢消災。