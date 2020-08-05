經過連續十多日單日確診新冠肺炎病例破百後，這兩天終於見到單日確診個案低於一百宗，惟隨着死亡人數增加、禁聚令延長，若說疫情回落仍是言之尚早。最令人羞愧的是，連內地都派遣核酸檢測支援隊來港協助抗疫，本港一班醫護最關心的卻仍然只有自己飯碗。

醫管局員工陣線主席煞有介事批評此舉開壞先例，倘未來進一步邀請其他「專家」替換香港人，到時只會更加難反抗，呼籲同僚要捍衞專業：「如果依家唔出聲，第時可能冇人替你出聲」，同反對派廿三年如一日的遊行口號：「今次唔出嚟行，以後冇得出嚟行」如出一轍，真係你唔厭我都煩。不是嗎？本港疫情吃緊，醫管局接收能力已到極限，不僅人手不足、床位不足，更爆出誤將無病市民當病人辦的烏龍事件。不斷的人為犯錯，證明局方已不勝重負，國家此時出手實有必要。

偏偏一班唯恐天下不亂的政治醫護眼前只有一己私利，擺在首位永遠是自己飯碗而非港人性命。最好笑的是，多個醫護團體過去動輒批評公院人手不足，十個煲七個蓋，甚至多次發起靜坐抗議；如今同一班醫護團體，居然以今日的我打倒昨日的我，一聽到內地派人來港，即改口說公院沒有人手不足問題，是「不患寡而患不均」的問題。那位公共醫療醫生協會會長變臉比翻書還快，今年二月為了逼港府封關，大言炎炎公院人手不足隨時崩潰，現在則說公院沒有人手不足，到底是她自己失憶，還是當全港市民白癡？

多個西醫組織亦急不及待發出聯合聲明，指將來若迫不得已引入內地醫生，必須按現行機制處理，即由醫委會考核及審批。全世界都知醫委會向來醫醫相護，別說病人想追究醫療失誤難如登天，就連海外醫生都往往被醫委會的執業試刁難。所謂要先經醫委會審批，潛台詞即是不准內地醫生來港，病人乖乖等死好了。