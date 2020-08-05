中國傳統智慧未必事事求滿求全，反倒會在全之中留下缺、實之中留下虛，這樣的思想在西方文化中很少見。西洋畫會將顏料塗滿整張畫紙，中國畫卻不然，展開畫卷，可能只有十分之三、四的面積留下畫彩，空白處在無用之中，卻顯其用。

這種智慧不一定表現在丹青之上，就連這小方塊所作的評論，有時也是刻意「留白」，這道理日前已大略談過，今日不妨再添一筆。

時評工作的其中一個責任就是要監察政府，不平則鳴，但原來不是批評得愈多愈好。情形就如繪畫，落筆多少要視題材而定，畫的是千巖萬壑、密林深寺，筆墨宜多宜濃；畫的若是湖上一葉舟、野外一孤客，卷上卻可能要留下許多空白處。畢竟寂寞淒酸、天地蒼茫的感覺，不是畫彩所能描繪，愈描只會愈黑，留下空白，情致反而能自然浮現。

本欄第一次留白，是針對特區管治班子應對樓價的政策。很多人以為批評愈多，愈能迫使政府推出善政去解決問題，筆者卻相反，大部分時間告訴你，高樓價就猶如「天要下雨，娘要嫁人」，由他去吧。我心底裏很同情首次置業的年輕人，但細意衡量過咱們政府的管治能力後，你就知道他們多做只會多錯，不如留白更佳。上一任特首就是想表現出一副從善如流的模樣，故卯足勁去推出措施壓抑樓價，原意是幫市民「上車」，結果到他卸任時，「上車盤」的價格在四年間急升了接近一倍。

筆者第二次留白是在近期，新冠肺炎疫情爆發第三波，政府亂了方寸，我雖不忍，但盡量緘口不言。其他人卻容不了，紛紛要求政府推出措施解決困境，到頭來弄出個餐廳全日禁堂食的荒唐措施。這弊政實施兩天後便要取消，香港平白受折騰，何苦來哉！