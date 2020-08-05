古人說：「天下大亂，人懷苟且之心。事出範圍之外，當謹守準繩，互相勸規，不可互相獎飾包荒。」誠然，天下大亂，若然在上的依然懷着得過且過的心態，邊會有運行吖？要是連嚴格遵守準則、彼此勸誡也做不到，加上官官相衞，逢迎包庇，咁就肯定民不聊生！依家港府輸到失魂，冇病都當確診，兩日三宗，不就是懷苟且之心、冇謹守流程準繩所致嗎？

有機構早前向逾一千二百名市民進行民意調查，包括要求受訪者就港府九項施政表現的滿意度作評分，結果顯示所有項目評分均錄得下跌，當中「社會福利」及「醫療質素」嘅跌幅最為顯著。過去一年，香港經過黑暴和疫情夾擊，社會極度動盪不安，能走的都移民「他鄉」去了，剩下來的市民，尤其是幾十萬失業、被迫減薪的基層，仍在苦苦掙扎求存，政府那一萬蚊「應急錢」，畢竟頂唔得好耐！而「保就業計劃」除咗漏網多多，更被批評資助大商家，甚至反中亂港傳媒都有大筆「救命營養液」，亂用納稅人血汗錢而未能幫助真正勞苦大眾，看來該計劃有必要重新檢討。

嗱！十三名局長嘅評分亦全數下跌，其中公務員事務局局長聶德權嘅跌幅最大，教育局局長楊潤雄則繼續位列榜尾。聶局長對公務員「吃飯砸鍋」看來要加一把勁肅清之，一個未能團結一致嘅公務員隊伍，畢竟難以發揮效率和真誠為市民服務！

而楊潤雄排名最低，反映回歸後教育工作一無是處，反修例風波中這麼多教師、學生被捕，可思過半矣！不少中學生目無師長，大學淪為暴徒訓練基地，也就一點不令人感到意外，如何填補德育及國民教育的不足，楊局長豈能懷苟且之心，而係要有一套可行計劃去施行！楊局長日前宣布全港學校可如期開課，不過就暫停所有面授課程及校內活動，有論者批評教育局係推卸責任畀大眾！一味練精學懶，民望包尾亦理有固然！