世界衞生組織總幹事譚德塞形容，新冠肺炎疫情是全球百年一遇的公共衞生危機，預料疫症的影響會延續幾十年。世衞發現，全球絕大多數人很容易感染肺炎病毒，爆發過的疫區，相信已度過最困難爆疫時期的國家，現也忙於應對另一波新爆發；部分受疫情影響較小的國家，近期確診及死亡數字呈現上升，當中歐洲的西班牙，亞洲的印度、越南及菲律賓，新增個案創單日新高，日本東京亦再次爆疫，故呼籲各地政府不可掉以輕心。

在未有新冠肺炎疫苗可用前，世衞提醒各國人民要研究方法與病毒共存，特別提到年輕人不要掉以輕心及低估疫情，年輕人身體好也會受感染，確診後也會有死亡風險，帶病毒者同樣有機會傳染他人，因此各年齡群組務必採取相同保護及防疫措施。

不少國家經歷新冠肺炎第一波爆發，投入大量人力物力抗疫後獲得成果，卻出現兩種相同的問題，容易令肺炎第二波或第三波爆發，一是沉醉在抗疫勝利的氛圍，國民因擊敗病毒而感到高興，忘形就失去了持續高度防疫的衞生意識；二是經濟要及早起飛，像歐洲多國、日本和南韓，再次爆疫的現象如出一轍，在過於自信下開放消費及旅遊，人與人接觸增加，病毒就伺機傳播。

英國持續抗疫的工作值得參考，宣布新冠病毒檢測呈陽性或有症狀人士的自我隔離由七日延長至十日，其他個人防疫工作及保持社交距離的要求繼續，更針對西班牙再次爆疫而對該國入境者設十四日強制隔離，嚴防下一波疫情爆發。而日本東京都日前新增四百六十三宗確診創新高，東京當局表明若情況惡化，將採取堅決預防措施，別無選擇會考慮單獨宣布東京都進入緊急狀態，以防感染擴大。

說到底，人既然需要與新冠肺炎病毒共存一段時間，抗疫的公共衞生措施便不可以減少。