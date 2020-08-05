內地醫療的先遣人員日前抵港，代表中央對香港的關切之情，以協助特區全力抗擊新冠肺炎病毒。然而，在獲得內地雪中送炭的同時，部分反對派人士卻以負面態度看待措施，將政治主張及各種事端掛在嘴邊，不得不令人感到居心叵測。

自七月以來，香港爆發的第三波疫情未有緩和迹象，其後更有國家專家建議推行全民檢測，希望能篩查及隔離社區的隱性患者。礙於香港現時的檢測能力不足，每日所能做到的樣本數目只有一至二萬份，若然開展全民檢測的工作，也得兩年才能完成所有人口，故香港實在是需要外來的支持。

現時，內地的檢測設施、人員及試劑的供應量，均是全球領先甚或位居榜首。以北京市為例，核酸檢測機構達到一百二十四所，單日處理數量就可以達到二十三萬份，對於局部地區的排查工作相當有利，實是香港難以相比。有見及此，特區政府於上月底特意向中央政府提出請求，希望能夠協助本地提升檢測能力，以及支援改裝抗疫相關的設施。

中央政府迅速回應港府的訴求，並指示國家衞健委組建兩支隊伍赴港，分別為「內地核酸檢測支援隊」及「內地方艙醫院支援隊」，前者負責實驗室的檢測工作，後者負責為亞博館改建「方艙醫院」的過程中提供設計及管理的經驗。醫管局接受央視訪問時指出，「方艙醫院」能夠快速增加床位的供應量，避免公立醫院超出負荷，對香港來說是「天大的喜訊」。

事實上，內地多個城市經歷大規模的爆發後，又迅速將疫情有效控制，讓前線獲得大量的數據。在臨床上，能夠為病者提供準確的判斷，加之採用中西合璧治療方案，可為香港帶來參考的作用。至於在管理「方艙」上，各種細節及運作模式，亦是一種珍貴的經驗及技術。故此，對於內地人員來港協助，絕對是為本地防疫工作打下一支肯定的「強心針」。

不過，香港有人擔心兩地的醫療體制有所不同，就如病歷、藥物均以使用英文為主，內地的醫療人員未必能夠掌握本港運作，甚或因而製造一定混亂的情況。雖然內地與香港的系統是有所不同，但我們需要明白國家亦不是首次派遣團隊前往境外協助抗疫。

早於今年三月，就有中國的專家團隊前往意大利抗擊新冠肺炎疫情。即使語言可能有所不通，又或需要傳譯人員多一步的解釋，但亦無礙醫護人員進行專業的工作，同樣可完成臨床或構築設施的任務。事後當地民眾非常感激中方人員所作出的支援，亦加強中、意人民之間的關係。即使遠在歐洲也能打破困局，更何況是與內地同文同源的香港呢？

我認為抗疫不是政治問題，故反對派實在不應該在內地醫療人員援港一事上製造事端，甚或挑起兩地群眾之間的矛盾。香港是國際大都會，每日進出的人流無法完全中斷，單靠香港自身能力抗疫是難以應付。只有背靠祖國，香港民心才能盡快穩定。反對派若仍昧於全局，實在是令人感到其相當可悲。