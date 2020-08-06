產評：黃金投資熱如火　經濟信心冷過冰

黃金現貨價格年內累升逾三成，每安士歷史性突破二千美元，尚未有見頂迹象，吸引更多資金流入黃金相關產品，期貨、交易所買賣基金（ETF）和金礦股等行情火熱。可金價飆升的背後，更多是反映投資者在中美角力升級、疫情沒完沒了、全球經濟衰退、美國政經變局、美元信用下降、貨幣貶值等難題下，對前景極度不安，從而追求避險之途的悲涼現實！

回看黃金投資對上一個熱潮在一一年，相隔近九年，如今金價已破頂。這期間全球經歷長期放水，而踏入今年，世界經濟備受疫情衝擊，黃金實體需求下跌，兩大金飾買入地中國和印度需求均急瀉逾五成，且全球各國央行購入黃金量按年亦降近四成，在此情況下金價升勢無礙，是因上半年全球黃金ETF總流入量創新高，總持倉累增三成至逾三千三百噸，超過德國，僅次美國，到底是甚麼回事？

歸根究柢，本輪金價升勢，並非由經濟景氣帶動黃金需求所使然，而是景氣甚差，各國為救市推低利率並狂印銀紙，令貨幣貶值，加上部分產金地區因疫情而停產、航空業受阻而無法運金，為黃金期貨價格推波助瀾。當然，全球經貿戰消息日日新鮮，地緣政治風險急升，一向被視為抗通脹和避險產品的黃金，可謂時勢造英雄！從愈來愈多黃金期貨合約持有人選擇實物交收，足見富人開始囤積實金。

如無意外，全球最快要到年底才研發到安全的新冠肺炎疫苗，惟量產需時，料經濟最快要等到明年中才能真正走出「疫」境，此前將有更多企業捱不住而倒閉和打工仔失業，前景展望實無法樂觀。更甚的是，近憂還有下半年美國經濟復甦落空、政府財赤惡化、十年期美債孳息率跌至歷史新低，在扣除通脹後實際呈負數、美元在信用過度透支下跌至逾兩年低位，以及總統大選前中美角力升級，皆利好金市。

中長期看，受累「直升機撒錢」式救市，美元貶值好可能已成大趨勢，貨幣危機才剛開始，且尚不能排除中美武裝衝突的可能性，而無限放水後，或帶領全球走進通脹猛於虎的時代。還有鮮為人留意的是，疫情加速了數碼化發展，銀紙又被視為播毒媒介，令數碼交易加速盛行，財富難以在網絡世界被隱藏，也推高了實金需求。凡此種種亂世現象，足令金價處於不敗之地。

也許，金價與信心已成為反向指標，投資者宜以務實、非重倉投機的心態看待黃金，視它為適量多元化、分散風險的策略。