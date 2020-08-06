功夫茶：假難民外傭齊播毒　政府放任害慘市民

日防夜防，病毒難防。第三波新冠肺炎爆到人心惶惶，話就話確診數字回落到雙位數，不過就死得人多！本地確診群組愈爆愈有，又多街市爆疫，主婦連去街市買餸都一步一驚心！

殊不知，就算主婦唔去街市買餸，搵「姐姐」代勞，一樣可能都惹毒上身！話口未完，又有印傭確診，最大鑊係佢潛伏期內與約三十名外傭共住宿舍，而呢批外傭又已覓得新僱主，病毒隨時「融入家中」幾何級大爆發！

唉，政府防疫抗疫得把口，最叻叫市民「保持社交距離」，之不過，人非刺蝟，刺蝟取暖，本能靠在一起，忘了自己身上有刺，是以一拮親對方就會彈開，但本港居住環境擠迫，想保持距離都難，莫講話僱主與外傭共處一室，隨時有閃失，就連落街行個圈都隨時畀南亞幫拖累，生為港人，何其不幸！

唔係講笑，無能港府以「牛棚困貓」方式抗疫，畀本報「探射燈」一射，就知防疫漏洞處處，不須「一拳打出眼火，對面睇見牙煙」！記者連日直擊，深水埗「南亞賭場」長期如常聚集，大部分人視禁聚令如無物，唔少人仲脫下口罩，「飛劍」咳吐射遠方，吞雲吐霧勝神仙！

阿哥，假難民問題根本就係冇靈魂政府自己搞出嚟嘅大頭佛，平時班友周街聚賭已夠乞人憎，又打家劫舍，又四處撩女，搞到夜歸婦女聞到陣洋葱咖喱味，個心總會離一離！

最令功夫茶睇唔過眼係，政府過去七年狂燒逾六十億元公帑喺假難民身上，結果養出一個特大治安毒瘤；依家疫情嚴峻，各部門執法不力，任由佢哋聚賭趁墟，有人甚至天橋底開爐煮食兜售「南亞必食十道名菜」、無罩南亞小販游走做生意，漪歟盛哉！好一幅「橋底清明上河圖」吖！嘩，治安毒瘤仲唔夠響朵，仲要放任佢哋變「播毒先鋒」，大家話呢個政府係唔係靠害市民？

各位街坊，除咗假難民尾大不掉，成為抗疫大漏洞，仲有幾十萬外傭，佢哋放假呼朋引類，根本無視禁聚令，經常喺鬧市席地悅親戚之情話，尤其假日嘅中區及銅鑼灣，外傭墟冚如開嘉年華，群組間相距不足一點五米社交距離，又唔戴罩即場烹煮，高興到不知人間何世，又點會記得要有安全距離吖？

查實，咁多外傭假日聚集始終要解決！弊就弊在呢個朽木為官嘅政府，托杉都唔識轉膊！嗱，早前不是開放十多個社區中心畀市民午飯堂食嘅，依家有番堂食，何不順水推舟開放呢啲中心畀外傭活動，派人善加監管，點都好過影響市容，又有衞生問題和播毒風險啩？功夫茶呢個建議絕對腳踏實地，庸官咪一笑置之當冇到呀！